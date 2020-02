– Vi får ikke det vi betaler for

Fast track-tjenesten gir reisende muligheten til å betale en ekstra sum for å få tilgang til en «hurtigkø». Noen flyselskaper gir også medlemmer tilgang til køen.

Nå reagerer noen av SAS sine «diamant-medlemmer» på at Avinor ved enkelte anledninger også har latt andre "ordinære" kunder få benytte seg av fast track-køen.

Det var flysmart24 som først omtalte saken.

– Jeg betaler dobbelt så mye som en ordinær reisende fordi jeg ønsker denne servicen, men den fjerner Avinor, skriver en av de frustrerte SAS-kundene.

I en klage til Oslo lufthavn har to kunder med diamantmedlemskap bedt om at Avinor ikke lenger skal la «ordinære» reisende få bruke fast track-køen.

Indignert

En av kundene tror hun vet hvorfor Avinor også lar andre slippe igjennom køen.

– Jeg og min kjære har begge diamantkort, og bruker sikkerhetskontrollen to-tre ganger i uka. Vi har begge dessverre opplevd at Nokas-ansatte virker å være mer opptatte av å prate med hverandre enn gjøre jobben sin.

Kunden forklarer videre at hun har vært vitne til at ikke-diamantkunder har fått slippe til i fast track-køen to ganger, datert til den 13. og den 20. januar.

– Når alle kan benytte fast track, får ikke vi diamantmedlemmer det vi har betalt for, skriver hun i klagen.

Videre truer kunden med å også rette en klage til SAS' hovedkontor i Stockholm, ettersom tidligere klager ikke har blitt fulgt opp av Avinor.

Stort sett fornøyde kunder

TV 2 har vært i kontakt med andre eurobonus-medlemmer som også benytter seg av fast track-køen.

– Normalt sett funker det bra, men det er irriterende når de som i utgangspunktet ikke har tilgang får slippe igjennom. Jeg bruker ganske mange kroner i året på SAS, så da forventer man at de leverer i henhold til avtalen, forteller en kunde.

En annen kunde sier at det ikke spiller noen rolle at andre får slippe igjennom fast track-slusen.

– Jeg har opplevd at andre passasjerer har fått bruke fast track-køen. Men fra mitt synspunkt er det ubetydelig for oss kunder, det tar jo ikke mer enn et par minutter uansett.

FORKLARER: Joachim Wester Andersen forteller at Avinor også kan åpne fast track-køen for kunder uten gullkort. Foto: Avinor

Tar klagene på alvor

– Dette skal ikke skje. Med fast track skal man ha en garanti for at sikkerhetskontrollen skal ta kort tid, sier Avinor sin kommunikasjonsjef på Oslo lufthavn, Joachim W. Andersen, til TV 2.