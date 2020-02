Som en rekke andre Premier League-stjerner bruker Dele Alli vinterpausen til å reise til varmere strøk. Tottenham-stjernen reiste til Dubai på lørdag. Før avgang la Alli ut flere videoer på Snapchat der han spøkte med koronaviruset.

På den første videoen har Alli på seg et munnbind. Han fulgte opp med å zoome inn på en tilfeldig asiatisk mann og så på en flaske med antibac.

«Viruset må være raskere enn dette for å fange meg», skrev Alli.

Alli valgte senere å slette Snapchat-historien sin, men skaden var allerede skjedd.

Søndag la Tottenham-profilen seg flat på det kinesisk mikrobloggstedet Weibo.

– Jeg beklager for videoen jeg la ut på Snapchat i går. Det var ikke morsomt. Jeg skjønte det umiddelbart og fjernet det. Jeg har skuffet meg selv og klubben. Jeg vil ikke at dere skal ha det inntrykket av meg. Det er ikke noe man skal spøke med. Jeg sender varme tanker og ber for alle i Kina, skriver Alli.

Ifølge The Guardian har det vært en kraftig økning av rasistiske episoder i England i kjølvannet av virus-utbruddet.

Mandag rapporterte Kina om 91 nye dødsfall i den hardt rammede provinsen Hubei. I den daglige oppdateringen opplyses det om 2.618 nye tilfeller i provinsen, der utbruddet startet i desember.

Med de nye tallene passerer dødstallet 900 i Kina. Til sammenligning døde 774 mennesker globalt av sarsviruset i 2002 og 2003.