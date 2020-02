Det så lovende ut for Viktor Hovland (22) med en 15. plass før den siste dagen av PGA-turneringen på Pebble Beach, men så kom kollapsen.

Med en trippel bogey, en dobbel boegy og to bogeys på den siste runden, som var krevende i vindkastene i California, endte oslogutten til slutt hele fem slag over par. Det sendte ham nedover på listen til en 38. plass to slag under par totalt.

– Det var ganske bedrøvelig. Det var tøft i dag, men det var mye surr, sier Hovland i et intervju med Eurosport.

Turneringen i California var likevel en opptur for Hovland. Etter ikke å ha klart cuten i to av de tre turneringene før returen til Pebble Beach, stedet hvor han fikk sitt store gjennombrudd som amatør i 2018, gir prestasjonen likevel tro på en stigende formkurve i fortsettelsen.

– Jeg føler at mye av spillet begynner å bli litt mer forutsigbart. Jeg kjenner missene og går tilbake til det samme som var før. Det gjør lett for meg å stole på slaget som kommer, sier Hovland.

– Jeg skulle gjort en bedre jobb denne uken, men det er ikke så langt unna som det kanskje ser ut som.

Nå venter en konkurransefri uke for Hovland, som sier til Eurosport at på grunn av sin PGA-kategori tar neste utfordring på sparket.

Seieren i turneringen gikk til kanadieren Nick Taylor.