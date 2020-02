Det ble en pardannelse utenom det vanlige i Love Island-villaen i mandagens episode.

Mennene var i overtall, og dermed var det kvinnene som skulle velge hvem de ville danne par med.

Da alle de seks damene i villaen hadde valgt hver sin mann, sto kameratene Jon André Melhus (22) og Antony Magallanes Fagermo (22) igjen som single og sårbare.

Denne gangen var det imidlertid verken seerne eller de andre deltakerne som fikk bestemme hvem av dem som fikk bli værende i villaen.

Det var det nemlig nykommer Sofie Antonsen (20) fra Farsund som fikk.

NYKOMMER: Sofie Antonsen ankom Love Island-villaen i mandagens episode. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Føles ikke bra

Nykommer Sofie var tydelig preget av at hun måtte ta et så drastisk valg med det samme hun entret villaen, og hun gjorde det klart at hun ikke synes det var noe gøy.

Til slutt bestemte hun seg for å danne par med Jon André.

Dermed måtte Antony forlate Love Island etter å ha vært under én uke i villaen.

– Det føles ikke bra å ryke ut, men jeg unner alle der inne det beste. Jeg tenker på en måte at det er bedre at det er meg som må reise hjem, enn de andre, sier Antony til TV 2 like etter exiten.

22-åringen forteller at alle i villaen ble overrasket over at det var en nykommer som hadde makten.

– Det var skummelt og ekkelt å stå der sammen med Jon André. Jeg forventet det verste og fikk det verste, så jeg ble egentlig ikke skuffet. Jeg var forberedt, sier Antony.

KOMPISER: Antony Magallanes Fagermo og Jon André Melhus er gode venner også på utsiden av Love Island-villaen. Foto: Alex Iversen/TV 2

De nye parene: Alexandra Mjør (21) og Marius Helstad (26)





Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27)





Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28)





Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23)





Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25)





Aranja Ophaug-Johansen (25) og Victor Barstad (23)





Sofie Antonsen (20) og Jon André Melhus (22)

Var interessert i to damer

I løpet av tiden i Love Island-villaen fattet Antony interesse for Alexandra Mjør (21) og Aranja Ophaug-Johansen (25).

Andre i villaen reagerte på at han flørtet med begge damene samtidig, men Antony forteller at han ikke angrer på noe.

– Jeg kunne gått hardere på og fokusert på kun ei dame, men jeg ville være sikker på valget mitt, så jeg sjonglerte litt. Jeg tror ikke at jeg kunne gjort noe annerledes, sier han.

Antony innrømmer at det var Aranja han landet på til slutt, men han rakk ikke å utvikle noen følelser for henne.

– Jeg rakk ikke å få en god connection med noen av damene der inne. En uke er ikke lenge nok, sier han.

Nå er han klar for å fortsette datingen hjemme i Norge.