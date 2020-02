I Storbritannia ble flere titalls flyavganger innstilt, og en rekke togselskaper oppfordret folk til å holde seg hjemme. Her har uværet fått navnet Ciara.

I Skottland ble tre mennesker skadd da taket på en pub brøt sammen i kraftige vindkast, og britiske meteorologer melder om vindkast opp mot 36 meter i sekundet.

Det meldes også om oversvømte veier og bygninger, og myndighetene ber folk passe seg for flygende gjenstander og høye bølger langs kysten.

I Irland har oversvømmelsene ført til strømbrudd, og rundt 10.000 husstander var søndag rammet, ifølge kringkasteren RTE.

Dronning Elizabeth måtte avlyse deltakelsen på en gudstjeneste i Sandringham på grunn av uværet. Årsaken var bekymring for sikkerheten til de mange som pleier å stille opp for å få et glimt av dronningen når hun er ute i offentligheten.

Trafikkproblemer

Tyskland har døpt uværet Sabine, og også der frykter myndighetene at fallende trær skal skape store problemer for bil- og togtrafikken.

Jernbaneselskapet Deutsche Bahn har innstilt flere avganger, og ved de travle flyplassene i Frankfurt, Hamburg, Berlin og Köln har det vært et stort antall innstilte avganger.

Tribunen hos Wisbech Town Football Club i Cambridgeshire i England ble ødelagt av kraftig vind søndag. Foto: Joe Giddens / PA via AP / NTB scanpix

Uværet har også rammet Belgia hardt og ved flyplassene i Brussel var 60 avganger innstilt søndag.

– Forsinkelser og innstillinger av fly fra og til Brussel må påregnes, heter det i en kunngjøring fra flyplassen.

I Nederland ble alle fotballkamper avlyst søndag, og flyeselskapet KLM innstilte 120 europeiske flygninger fra Schiphol som en forholdsregel.

Problemer i Danmark

Danske meteorologer varslet kuling med vindkast opp mot storm og kanskje også orkan søndag ettermiddag og kveld, og også der ble tog- og flyavganger kansellert.

SAS har blant annet innstilt flere avganger fra Kastrup søndag.

To menn forsøker å holde flomvannet unna i en bolig i Appleby-in-Westmorland i Cumbria i England søndag. Uværet har fått navnet Ciara i Storbritannia. Foto: Owen Humphreys / PA via AP / NTB scanpIX

Veimyndighetene i Danmark advarer også bilister mot å krysse de største bruene, og søndag kveld ble Øresundbroen stengt i begge retninger.

Store kjøretøy frarådes også å kjøre over Storebæltsbroen søndag ettermiddag og kveld.

Høy vannstand

Svenske meteorologer varsler kraftig regn og vind søndag ettermiddag og kveld, og advarer blant annet mot høy vannstand i Bottenhavet.

Tog- og ferjeavganger er innstilt også i Sverige, og den kraftige vinden har ført til et stort antall innstillinger på Arlanda.

Også i Norge har det vært et stort antall flyinnstillinger, stengte fjelloverganger og innstilte ferjeavganger.