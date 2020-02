Inter-AC Milan 4-2

Inter kunne ta over tabelledelsen i Serie A à poeng med Juventus med seier mot AC Milan søndag.

Men etter 45 minutter av Derby della Madonnina virket det snarere som om de skulle bli forbigått av Lazio på tabellen.

Antonio Contes menn lå under 0-2 til pause, men snudde kampen og vant til slutt 4-2 etter en fantastisk andre omgang hvor Romelu Lukaku ble siste målscorer.

Belgieren er nå oppe i 17 ligamål denne sesongen.

Zlatan scoret

Zlatan Ibrahimovic og Milan var klart mest på hugget i første omgang av byderbyet og ledet fortjent etter ett mål og én målgivende av den evigunge svenske superstjernen.

Ibrahimovic stanget ballen kontant i nettet på overtid av første omgang. 2-0 til AC Milan, som var hele 19 poeng bak sin byrival før kampstart.

Men så snudde alt.

Inter snudde kampen

For etter en fryktelig første omgang av Inter må Antonio Conte ha levert en tordentale av de sjeldne i pausen. Vertene regelrett føk ut av startblokkene i andre omgang. Og fikk betalt med to mål på to minutter.

Først banket kaptein Marcelo Brozovic inn reduseringen på en volley i det 51. minutt. Og så utlignet Matías Vecino i det 53. minutt.

Det var flust av tidligere Manchester United-spillere ute på gressmatten i Milano søndag kveld. En av dem var Alexis Sánchez. Chileneren sto for et imponerende forarbeid på 2-2-scoringen, og virker å ha funnet tilbake til noe som i hvert fall minner om hans tidligere jeg.

Og tjue minutter før slutt var snuoperasjonen komplett. Stefan de Vrij tronet høyest på et hjørnespark og styrte ballen vakkert i hjørnet med hode. Plutselig ledet Inter 3-2.

Lukaku med kronen på verket

Nyervervelsen Christian Eriksen kom inn for Sánchez etter 72 minutter. Og dansken viste tidlig frem sin fryktede frisparkfot. Fra det som må ha vært nærmere 30 meter regelrett banket Eriksen ballen i tverrligger og ned på streken til en lettere sjokkskadet Gianluigi Donnarumma, som denne gangen slapp med skrekken.

På overtid headet Ibrahimovic i stangen. I stedet gikk Romelu Lukaku opp og stanget inn kampens siste mål etter assist fra Victor Moses. Dermed vant Inter byderbyet 4-2.