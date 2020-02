Vind og nedbør har søndag skapt trøbbel for trafikken i Sør-Norge. Flere fjelloverganger er stengt, mens bilister i lavlandet må være obs på at trær kan falle over veien.

E6 over Dovrefjell ble stengt på nytt søndag ettermiddag etter meldinger om at biler hadde kjørt av veien på grunn av sterk vind og dårlig sikt.

Veistreningen ble stengt på nytt etter å ha vært åpen fra 13:50 til 16:46.

– Vi begynte å få meldinger både fra bilister oppe på fjellet og fra politiet om et trafikkuhell på Fokkstugu, hvor det var veldig sterk vind og redusert sikt, sa trafikkoperatør Trude Lindstad ved veitrafikksentralen Øst til NTB søndag.

– Helt på trynet

Rett før veien ble stengt, var Kenneth Olsen og kona nede fra fjellet og kjørte videre i retning Trondheim. Han er sterkt kritisk til at det ble sett på som forsvarlig å kjøre over.

KRITISK: Kenneth Olsen sier veien aldri burde blitt åpnet igjen. Foto: Privat

– Det er helt på trynet at de sender biler over fjellet i dette været. På det verste så vi knapt panseret, sier Olsen til TV 2.

– Det var direkte farlig, legger han til.

Han sa at han og kona flere ganger tenke at «det måtte gå galt».

– Vi kjente vinden godt og den tok nærmest tak i bilen. På det verste var det så mye vind og snø at man knapt så panseret på bilen. En bil som kom i motgående kjørefelt, så vi ikke før den var en meter unna, sier Olsen.

Han sier det på det verste var lengt verre enn det som kommer frem på videoen TV 2 har fått tilsendt.

TV 2 har gjort flere forsøk på å få en kommentar fra veitrafikksentralen søndag kveld, men ikke fått svar.

UVÆR: Snø og vind på E6 ved Avsjøen på Dovrefjell søndag ettermiddag. Foto: Webkamera Statens vegvesen / NTB scanpix

Stengte fjelloverganger

Klokken 19.30 melder Veitrafikksentralen Vest at følgende fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring:

E6 Dovefjell: Stengt – alternativ rute er via riksvei 3 Østerdalen.

Rv 7 Hardangervidda: Stengt

Rv 13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering mandag klokken 10

Rv 52 Hemsedal og E 134 Haukeli: Kolonne

Rv 15 Strynefjellet og E 16 Filefjell: Åpent

Fv 50 Hol-Aurland: Åpent

Fv 53 Tyin-Årdal: kan stenges på kort varsel