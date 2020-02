Etter at Fossesholm har overbevist i nasjonale renn mot seniorene har gjennombruddet i World Cup enn så lenge latt vente på seg. Inntil i dag. Om ikke utenlandske konkurrenter hadde fått opp øynene for det lille, store talentet før dagens løp finnes det ikke lenger noen tvil om at dette er en utøver å se opp for.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Fra en vanskelig startposisjon, og til og med med et fall underveis, gikk ungjenta et imponerende løp som til slutt endte med femteplass. Foran henne på lista finner du Therese Johaug, Ebba Andersson, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Felles for disse fire? Alle viste seg frem allerede i juniorklassen.

Det er nemlig ikke så uvanlig at fremtidens storløpere ypper seg mot seniorene allerede i juniorklassen. Blant damene er det faktisk like vanlig som det er uvanlig, mens det blant herrene som regel har tatt litt lengre tid før unggutta har tatt steget opp på pallen.

Ser man på utvalgte løpere både foran og bak Fossesholm i dagens løp i Falun ser man nemlig noe som kan likne en trend, uten at det på noen som helst slags måte må tolkes som den eneste veien til suksess. Til det finnes det altfor mange eksempler på det motsatte. Marit Bjørgen var eksempelvis et godt stykke unna de beste i verden i både junior- og seniorklassen i slutten av tenårene, uten at det så ut til å ødelegge karrièren...

Therese Johaug tok derimot bronsemedalje på tremila i Sapporo-VM som junior, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant sprintgullet i samme mesterskap. Da var de begge juniorløpere. Ebba Andersson tok på sin side stafettmedalje i Lahti-VM som junior, i tillegg til individuelle medaljer i svensk mesterskap. Heidi Weng leverte også varene mens hun fortsatt var junior, blant annet gjennom seiere i Skandinavisk Cup og gode resultater i World Cup.

Bak Helene Marie Fossesholm finner man navn som Frida Karlsson og Ingvild Flugstad Østberg, som også må sies å ha levert i juniorklassen. Førstnevnte leverte fantastiske resultater i Seefeld-VM i fjor vinter, mens Flugstad Østberg tok NM-gull i seniorklassen på hjemmebane i 2009 og er den løperen i historien med flest medaljer i junior-VM.

Søndagens femteplass er derfor ikke unik, selv om den like fullt er veldig imponerende.

Helene Marie Fossesholm er har et fantastisk talent, og ser faktisk ut til å bli enda bedre når konkurrentene blir det samme. Dette kjennetegner både det nye stjerneskuddet og forbildene som hun nå konkurrerer mot. Alt tyder på at Fossesholm blir en storløper!