Joshua King fikk 18 minutter som innbytter for Bournemouth i tapet borte mot Sheffield United søndag.

Men Oslo-gutten kunne befunnet seg på Marbella som en del av Ole Gunnar Solskjærs Manchester Uniteds treningsleir.

I januarvinduets aller siste dager var Manchester United på desperat spissjakt og la inn et bud på nordmannen. Det ble kontant avvist av Bournemouth – til Joshua Kings store sorg.

– Ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse

– Hvor nære det var har jeg ikke helt svar på. Jeg må passe på hva jeg sier. Jeg hadde litt tro på at det skulle skje. Og det var litt følsomt for meg med tanke på at jeg flyttet over hit som 16-åring til England for å oppnå drømmen min og ville nå det målet i Manchester United, sier en åpenhjertig King til TV 2.

– Det gikk ikke og da tok jeg et valg og dro. Når man da får høre at du er koblet til United og et bud kommer inn, så kommer de følelsene du hadde som 16-åring tilbake til deg. Men hvorfor det ikke skjedde, har jeg ikke svaret på.

– Jeg er Bournemouth-spiller og trives veldig godt her. Men det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg skal ikke lyve. Men det skjedde ikke, og jeg kommer til å gi alt for Bournemouth så lenge jeg er i denne klubben.

Fullroser manageren

Til tross for at det ikke ble noen overgang fullroser King sin manager Eddie Howe for måten han håndterte situasjonen på.

– Treneren var helt fantastisk med meg under de dagene og var veldig hjelpsom med meg. Jeg har respekt for hvordan han oppførte seg med meg under den lille episoden. Så må jeg bare fortsette å jobbe hardt for å prøve å hjelpe klubben ut av den situasjonen vi er i nå, avslutter King.

Da Manchester United ikke fikk fatt i King, vendte de i stedet nesen mot Kina og Odion Ighalo. Den nigerianske spissen ble hentet inn helt på tampen av vinduet.