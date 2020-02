Åpenhjertig Berge om sin nye rolle: – Det er helt nytt for meg

Sander Berge har fått en varm velkomst i Sheffield United. Men overgangen fra belgiske Jupiler Pro League til engelske Premier League har vært beinhard.

Asker-gutten har startet to av to mulige kamper etter overgangen, og det er blitt seier i begge. Men 21-åringen legger ikke skjul på at det er mye nytt å forholde seg til.

– Det er helt nytt for meg

– Det krever noe helt annet enn det har gjort tidligere. Før har jeg ligget og styrt spillet og hatt mye ballkontakt. Nå skal jeg ligge litt i lommene bak deres midtbane og fylle på i boksen. Det er helt nytt for meg, sier Berge til TV 2.

Men Berge ser lyst på sin nye rolle.

– Det er en rolle som jeg tror jeg skal passe fint i, og bli vant med over tid. Det blir ekstremt mye løping og spesielt da jeg har kommet ut i andreomgangene så har jeg kjent at muskulaturen har stivnet. Det er tungt å dra i gang etter seksti minutter, men det er godt å komme i gang og få spille 62 minutter og få to viktige seirer.

Berge høster også ros fra sin landslagskollega Joshua King, som var på det tapende laget søndag.

– Jeg kjenner Sander fra landslaget. Det er ikke bare-bare å komme til Premier League i januar og ta det med storm. Men jeg synes han klarer seg fint. Han tar et par dragninger der som jeg har sett ham gjøre på landslaget. Jeg har stor tro på at han kommer til å gjøre det bra i denne klubben, og jeg synes personlig han tok et riktig steg for sin egen karriere. Det er positivt for landslaget også, sier King til TV 2.

Berge: – Det er veldig Hawaii

Den norske landslagsspilleren ble brukt som et midtbaneanker i Genk, men i Sheffield United har han mer ansvar fremover i en indreløper-rolle. Det tror Berge vil passe ham godt etter hvert.

– I Premier League føler jeg at 6-er-rollen blir mer en pasningsspiller. Jeg er mer kjent for å drive med ball. Så over tid tror jeg det vil passe meg bedre å være en slags 8-er og boks-til-boks-spiller. Jeg føler at jeg kommer mer og mer inn i det og forstår rollen min. Men det er veldig Hawaii, da, legger Berge til.

– Du skal være nede i egen boks og plukke opp andreballer og så skal du være fremme der det scores mål også. Det er bare å venne seg til det, men det er en fantastisk gruppe å være en del av.

Snudde kampen etter Berge-feil

Berge var involvert med negative fortegn da Sheffield United slapp inn etter bare 13 minutter hjemme mot Bournemouth søndag.



Men det ble til slutt seier.

– Det er fantastisk at vi snur det. Vi starter litt dårlig. Spesielt jeg som gir bort ballen med en horribel pasning som leder til deres 1-0-mål. Men så kjemper vi oss inn i kampen og tar fullstendig over og får 1-1 rett før pause. Vi bygger på det i andre omgang og kjører litt over dem. Det er noe med karakteren og mentaliteten i dette laget her som er helt spesielt. Uansett om man spiller eller sitter på benken så føler man på en måte at vi kommer til å vinne matchen.