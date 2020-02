Søndag er det morsdag - dagen for å hylle mødre landet rundt. Men for alle er ikke dagen bare en glede.

Marianne i Tromsø gruet seg litt til dagen. Datteren Ailina (1) var denne helgen hos sin far. Dermed var Marianne igjen alene.

Hun forteller til TV 2 at dagen også er litt tung, da hun savner sin avdøde mor.

Men søndag ble dagen helt snudd på hodet. På døren fikk hun levert en bukett med tulipaner, sjokolade og et kort.

Hvem som har sendt oppmerksomheten, vet hun ikke, utover at hun heter Hannah og er fra Stavanger.

BLOMSTER: Hannah fra Stavanger sendte disse blomstene til Tromsø!

– En enorm glede

«Kjære Marianne. Jeg så på Facebook at du ikke trodde du kom til å få blomster til morsdagen. men det er jeg sikker på at jenta di synes du fortjener! Gratulerer med morsdagen! Hannah, Stavanger», stod det på kortet.

– Å få blomster, ga meg en enorm glede og gjorde dagen min så mye lysere. Jeg kan ikke slutte å smile, sier Marianne til TV 2.

– Det var et nydelig kort fra ei fantastisk dame som jeg ikke vet hvem er, fortsetter hun.

Nå ber hun om hjelp til å finne Hannah, slik at hun kan få takket.

– Jeg håper å kunne skrive en privat melding til Hannah. Ønsker å si at hun er en engel og tusen takk for en fantastisk flott gave.

Oppforderer flere til å gjøre som Hannah

Hilsenen har rørt mange på Facebook.

– Det var som sendt fra himmelen, sier Marianne.

Hun håper flere kan gjøre som Hannah og sende en hilsen til en fremmed.

– Absolutt, kjenner at jeg har lyst å gjøre noe koselig for noen som trenger det, for den følelsen man får, kan ikke beskrives, sier Marianne.