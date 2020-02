Supertalentet hylles etter karrierebeste: – Det var rått

Helene Marie Fossesholm imponerte stort på søndagens fellesstart i Falun og gikk inn til karrierebeste med femteplass, 37 sekunder bak Therese Johaug.

18-åringen hadde startnummer 39 og måtte dermed passere haugevis av løpere for å komme seg frem.

– Jeg er godt fornøyd. Det var veldig gøy. Jeg merket at jeg kunne klatre oppover i dag. Jeg prøvde å ta det i lettpartiet der det er mulig. Jeg tenkte at jeg ikke måtte være helt idiot oppover, da er det fort gjort at det blir helt kjørt, sier Fossesholm til TV 2.

– Er du overrasket over at du havnet så høyt oppe?

– Jeg er egentlig ikke så overrasket. Det er noe annet å gå verdenscup enn NM. Det er mange som er gode. Men jeg vet at jeg har noe her å gjøre, sier junioren fra Øvre Eiker.

Lot seg ikke stoppe av fall

Supertalentet gikk så å si feilfritt, men hadde faktisk et lite fall i løpet av de ti kilometerne.

– Jeg satset litt for mye i den ene svingen. Så kom det en som trakk litt ut, og da måtte jeg gjøre det samme og der var det litt løst. Det er sånt som skjer. Den som intet våger, intet vinner, sier en smilende 18-åring.

Imponerte lagvenninner

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som havnet på plassen foran Fossesholm, er veldig imponert av sin lagvenninne.

– Det er en kjempeprestasjon. Jeg vet ikke om det var en strategi bak det, men Helene har som yngstemann blitt satt på rom med meg som er eldst. Det har vært mye prating og utveksling av erfaringer. Det var morsomt at vi kunne holde følge i løypen i dag, sier Jacobsen til TV 2.

– Hun er et veldig konkurransemenneske. Vi har mange likheter. Forskjellen er at hun i veldig ung alder har satt seg som mål om å bli å bli verdens beste skiløper. Jeg hadde ikke tenkt tanken en gang da jeg var 18. Så hun er langt fremme i utviklingen sin, og viser det i dag, sier 33-åringen.

Hun håper at den 15 år yngre lagvenninnen klarer å bygge videre på søndagens renn.

– Jeg håper hun tar med seg det positive i dag, og ikke at hun fokuserer på at hun var nedpå en liten tur. Prestasjonen hennes var helt rå.

– Hun er fremtidens håp

Therese Johaug, som vant søndagens renn foran Ebba Andersson, lot seg også imponere av junioren.