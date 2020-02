Sheffield United-Bournemouth 1-1 (kampen pågår)

Se analyse av Sander Berges første omgang i videovinduet øverst.

Uværet Ciara satte en stopper for Manchester City-West Ham og førte til at bror og mor til Sander Berge ikke fikk sett 21-åringens hjemmedebut for Sheffield United.

Men det føltes trolig på et tidspunkt som en velsignelse for Asker-gutten. For Berge fikk en blytung start hjemme mot Bournemouth.

Etter kun 13 minutter sentret han ballen rett i beina på Andrew Surman godt inne på egen banehalvdel. Deretter ble han lurt av Dan Gosling som fikk ballen inn i feltet.

Der endte ballen til slutt i føttene på Callum Wilson som banket inn 1-0 til gjestene fra sørkysten.

– En fryktelig involvering

– En forferdelig feilpasning, som han helt sikkert er veldig forbannet på seg selv for. Det merkelige er at det er umulig å se hvem han prøvde å spille til. En fryktelig involvering, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– Til tider viser han nesten for mye ro. Det går litt tregt. Jeg skulle gjerne sett at han hadde tatt med seg ballen mer, sier kollega Solveig Gulbrandsen.

– Han blir løpende mye i mellom. Han har løpt desidert mest for Sheffield United og har flest sprinter. Men har blitt løpt mye i mellom.

Like etterpå kunne Berge gjort opp for seg med scoring, men kaptein Billy Sharp avsluttet selv i stedet for å trille videre til en nordmann på blank kasse. Stamsø-Møller mener Berge slet med å finne seg til rette i sin nye indreløper-rolle mot Bournemouth, men at han fort kunne hatt et par mål.

– Han har ikke fått vist seg fra sin beste side i den indreløper-rollen. Det har ikke vært hans omgang, enkelt og greit. Han blir jo nesten brukt som en høyrekant, sier Stamsø-Møller.

– Jeg synes likevel at han har spilt seg stort opp etter den fryktelige feilpasningen som selvsagt forfølger ham litt. Det er egentlig bare et spørsmål om tid før en stor sjanse faller til Sander Berge.

Berge byttet ut

Men Berge var i hvert fall involvert da kaptein Billy Sharp utlignet på overtid av første omgang. Nordmannen strakk ut foten og klarte å holde en dødball i live. Ballen gikk rett til værs og ga Aaron Ramsdale problemer.

Unggutten fikk bare bokset ballen ut i farlig område, og etter mye frem og tilbake kunne Sharp bredside ballen i et åpent bur.

Andre omgang åpnet med at manager Chris Wilder røk i tottene på gjestenes Andrew Surman. Wilder mente tydelig at en Bournemouth-spiller overspilte i en duell, og var fryktelig sint. Det hele endte med gult kort til begge involverte.

Etter 61 minutter hadde Berge løpt seg tom. Nordmannen ble byttet ut til fordel for John Lundstram, som har måttet avfinne seg med en innbytterrolle etter Berges inntreden i laget.

Dermed var hjemmedebuten unnagjort for Asker-gutten, som nok bare er sånn mellomfornøyd med egen innsats.