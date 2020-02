Ebba Andersson ga Johaug hard kamp om seieren, men i den nest siste motbakken avgjorde Johaug det. Hjemmehåpet måtte gi slipp, og jenten fra Dalsbygda fikk de nødvendige sekundene.

Dermed kunne 31-åringen notere seg for nok en verdenscupseier foran Andersson. Heidi Weng tok den siste pallplassen.

– Det smakte veldig godt. Noen løp er artigere å vinne enn andre, og i dag var et sånt løp, sier Johaug til TV 2.

Johaug innrømmer at hun før start ikke var helt selvsikker.

– Jeg var litt pessimistisk før start. Det er 10 kilometer skøyting og det blir kriging og fighting der, men jeg hadde en kjempegod kropp. Da smaker seieren ekstra godt.

– Jeg visste at jeg måtte ta det helt på slutten. Ebba er en fantastisk skiløper som er i form og går fort, sier vinneren.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fire, mens stortalentet Helene Marie Fossesholm gjorde et imponerende løp og havnet på femte - og det med et høyt startnummer. Det er karrierebeste for 18-åringen.

Weng hang lenge med

Therese Johaug gikk rett i front fra start av, men hjemmehåpet Ebba Andersson og Heidi Weng klarte å holde følge med Johaug.

Halvveis i løpet hadde tettrioen en god luke ned til neste gruppe. På den innlagte spurten om bonuspoeng i verdenscupen var det Johaug som stakk av med flest poeng.

Med litt over to gjenstående kilometer startet Johaug hardkjøret for fullt. Dermed måtte Weng slippe, og kampen om seieren sto mellom Johaug og Andersson.

I den neste siste bakken klarte Johaug å få noen meter på sin svenske rival. Og det var akkurat det hun trengte for å gå inn til seier nummer 66 i verdenscupen.

Weng, som ble nummer tre, var fornøyd med en ny pallplass.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var hardt. Føret var ikke det enkleste. Jeg måtte bare holde meg på beina og sikre en pallplass, sier Weng til TV 2.