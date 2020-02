Torsdag var den norsk landslagsspilleren tilbake fra skade da Barcelona tok seg knepent videre til supercupfinalen med 3-2-seier mot Atlético Madrid, men i søndagens finale ble det mye enklere for Graham Hansen og Barcelona.

Det var enveiskjøring fra start til mål og Graham Hansens lag ga seg ikke før de hadde scoret hele ti mål.

Med 10-1-seier kunne Graham Hansen juble for sitt første trofé i Barcelona etter overgangen fra Wolfsburg i sommer.

Målpoeng

Laget ledet 6-0 til pause etter mål og målgivende fra den norske stjernespilleren.

Først spilte hun fram lagvenninne Marta Torrejón i boksen, som enkelt kunne plassere ballen i mål. Barcelona la på til 4-0 to minutter senere, og like etter tok hun saken i egne hender da hun scoret selv og la på til 5-0 med et skudd fra nært hold.

Like før pause var hun nok en gang involvert da Alexia Putellas sørget for 6-0-ledelse før første omgang ble blåst av.

Leder ligaen

Ti minutter etter pause hjalp hun Torrejón til å sikre sitt hattrick. Graham Hansen dro seg fint forbi en forsvarsspiller og presset fram en redning av keeper med et godt skudd. På returen var Torrejón sikker og la på til 8-0.

Sociedad fikk riktignok et trøstemål, men Barcelona fortsatte nedsablingen og scoret to ganger til.

Barcelona har også stø kurs mot seriegull i den spanske fotballigaen. Laget er ubeseiret etter 18 kamper og har et forsprang på ni poeng ned til Atlético Madrid på 2.-plass.

(©NTB)