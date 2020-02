De to var på flight SK4609 fra Oslo til Manchester søndag, men uvær i Manchester gjorde at flyet måtte returnere til Oslo.

Ifølge TV 2s kommentator Peder Mørtvedt, som var på vei til samme kamp, forsøkte flyet å lande to ganger før det måtte gi opp og returnere.

Om bord var Sander Berges mor Linnea og broren Aksel Bolin. De skulle se hjemmedebuten til Berge på Bramall Lane i Sheffield. Berges Sheffield United møter Bournemouth til TV 2 Sport Premium-sendt kamp kl. 15.

– Det er veldig dumt. Akkurat det man vil ikke skal skje. Vi var så tente for hjemmekamp i dag. Og så var det mot Bournemouth med Joshua King. Det er ekstra kjipt ikke å få oppleve et fullsatt Bramall Lane, spesielt når vi faktisk sirkler over Manchester. Men slik er det, sier Aksel Bolin til TV 2.

Sander Berge. Foto: Tess Derry

– Vi hadde sett frem mot dette. Det hadde vært en stor begivenhet å få med seg. Det er jo hjemmebanedebuten, sier mor Linnea.

Familien følger Sander Berges karrière tett. De fikk heldigvis med seg selve debuten da Berge gikk rett inn på laget i bortekampen mot Crystal Palace for en uke siden. De er også imponert over hvordan Sander er blitt tatt imot i klubben.

Kan de virkelig spille fotball her? Sjekk cornerflagget. #2pl pic.twitter.com/2T6FOqZRYE — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) February 9, 2020

– Det er en familieklubb. Det er gøy å se hvordan de har tatt imot ham. Kapteinen har jo tatt Sander under sine vinger. Sander forteller at alle er åpne og snille med ham. Han sier det er en klubb med familiefølelse, forteller bror Aksel.

Tidligere søndag ble Manchester Citys kamp mot West Ham utsatt på grunn av uværet. En rekke andre fotballkamper i Europa er også utsatt.