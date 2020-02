Det bekrefter Manchester-klubben på sine hjemmesider. Ny dato vil bli fastsatt senere.

– På grunn av ekstremt og eskalerende vær og med tanke på sikkerheten til supportere og vårt personell, har dagens Premier League-kamp mot West Ham blitt avlyst, skriver klubben på Twitter.

Saken oppdateres!

Et heftig uvær herjer i England, men Sheffield United har bekreftet at deres kamp mot Bournemouth skal spilles som planlagt.

TV 2-reporter Ingrid Halstensen er på vei fra Manchester for å dekke Sander Berges hjemmedebut.

– Det blåser skikkelig. I Manchester lå det store trær som hadde veltet i veien. Arbeidsgjerder, skilt og alt mulig lå strødd rundt om. Motorveien minnet mer om en elv, for det har regnet så sinnssykt mye. Man så utrykningskjøretøy hele tiden. Det er rett og slett et skikkelig møkkavær, sier Halstensen.

VEI ELLER ELV?: Det er mildt sagt mye vann i veibanen på denne landeveien fra mellom Manchester og Sheffield. Foto: Ingrid Halstensen

– Det har roet seg litt nå som vi har kommet oss ut av Manchester, forteller TV 2-reporteren.

Stormen Ciara har skapt flere utsettelser i Fotball-Europa og allerede lørdag ble det bestemt at alle kampene søndagskampene i den nederlandske æresdivisjonen og kampene i den belgiske toppserien ikke spilles som planlagt.

Norsk duell i Belgia flyttet til torsdag

Det setter en stopper for kampene til flere norske profiler, deriblant duellen i Belgia mellom Simen Juklerøds Royal Antwerpen og Genk med Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli.

Den kampen har allerede fått fastsatt ny kampdato.

– Den utsatte kampen mellom Antwerpen og KRC Genk, utsatt av stormen som nærmer seg, har blitt flyttet til torsdag kveld 13. februar klokken 20.30, står det i en pressemelding på Genks hjemmeside.

Kampen til Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø for AZ mot Feyenoord blir heller ikke spilt med det første.

– Seriekampen mellom AZ og Feyenoord vil ikke finne sted på søndag på grunn av den forventede stormen «Ciara», meldte AZ på sin hjemmeside lørdag.

Bundesliga-kamp også utsatt

Søndag formiddag ble det også klart at Bundesliga-kampen mellom Borussia Mönchengladbach og FC Köln også hadde blitt utsatt. Det var ventet over 50,000 tilskuere til kampen, men ingen av lagene kunne garantere at fansen kunne komme seg trygt hjem.

Byen Mönchengladbach ligger langt vest i Tyskland, nær grensen til både Belgia og Nederland.

Toppkampen i 1. Bundesliga mellom Bayern München og RB Leipzig på Bayerns hjemmebane sørøst i Tyskland forventes å bli spilt som planlagt.

