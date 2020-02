.Det var i et leilighetskompleks i delstaten Kerala sør i India at beboerne fikk en litt annerledes start på mandag morgen.

– Da vi skrudde på vannet, kom det brunt vann ut, sier Joshy Maliakkal, en av beboerne i boligkomplekset til CNN.

Maliakkal gikk for å sjekke vanntanken. Da så han at det var en oljelignende substans på vannoverflaten som luktet vondt.

Det var ikke bare øl som kom ut av krana. Det brune vannet hadde blandet seg med brandy, øl og rom.

Gravde ned alkohol

Årsaken var at et nærliggende hotell og en bar dagen i forveien hadde tømt 6000 liter med lagret alkohol ned i et hull i bakken.

Resultatet var at alkoholen blandet seg med vannet beboerne fikk i vasken.

– Spriten hadde gått ut på dato og var blitt lagret siden 2014. Så vi gravde et hull med formål om å tømme ut alkoholen. Uheldigvis ble det tatt opp i en brønn i nærområdet og blandet seg i vannet til et nærliggende leilighetskompleks, sa en offentlig tjenestemann til CNN.

Klager til kommunen

Det bor totalt 18 familier i bygningen. De har nå gått sammen for å klage til kommunen.

– Så langt har de gitt oss 5000 liter med vann. Men det er ikke nok for så mange personer. De skulle ikke tillatt å bruke landområdet så nærme boenheter. Mangelen på vann gjør ting vanskelig, sier Maliakkal.

I 2014 ble det forbudt å selge alkohol i delstaten på grunn av tørke, men i 2017 ble deler av denne restriksjonen opphevet, skriver CNN.