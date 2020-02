Reaksjonene har vært sterke etter at Dagbladets anmeldelse av låten til MGP-artist Kevin Boine (27). Også deler av anmeldelsen av "Hurts Sometimes" med Tone Damli er fjernet.

Dagbladet anmeldte låtene under den siste MGP-delfinalen med de nordnorske bidragene, og skrev om 27-åringens bidrag:

«Kevins kofte kan du få billig, dette bidraget er en simpel etno/elektro-pop som mest minner om en russelåt tuftet på harry-joik. Høres ut som en genfeil, og burde vel vært fjernet tidlig i svangerskapsforløpet», skrev Dagbladets anmelder Anders Grønneberg.

Anmeldelsen har satt sinnene i kok.

– Dagbladet gjør alt for å få klikk og tar ikke hensyn til folk med genfeil og at artister er mennesker. Dette er uetisk og uprofesjonelt, sier Fredrik Nordby, manager for Kevin Boine til TV 2. Han understreker at reaksjonen hans ikke skyldes at artisten og melodien fikk terningkast én av Dagbladets anmelder.

Beklager publiseringen

Søndag beklager Dagbladet formuleringen i anmeldelsen.

– Setningen skulle aldri vært publisert, den ble raskt fjernet fra anmeldelsen og vi har beklagelse nå ute på Dagbladet.no, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet via en sms til TV 2.

Kulturredaktør Sigrid Hvidsten i Dagbladet legger seg også flat.

KRITISK: Kevin Boines manager Fredrik Nordby kritiserer Dagbladets anmeldelse. Foto: Kristin Grønning (TV 2)

– Dagbladet har veldig lange tradisjoner for sterke meningsytringer og spisse anmeldelser, men her gikk vi litt for langt og det beklager vi, sier hun.

Manager Nordby synes det er merkelig at Dagbladet beklager til artisten. Han mener avisa heller burde beklage til de som ble rammet av formuleringen om genfeil og antydningen om abort.

– Vi beklager til alle. Det er en uforbeholden beklagelse, svarer Hvidsten.

Også anmeldelsen av Tone Damlis bidrag "Hurt Sometimes" er endret. En setning om artistens utseende er avpublisert. Opprinnelig stod det i anmeldelsen:

Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten. Foto: Kristin Grønning (TV 2)

"Skulle ønske at mikrofonen ikke skjulte ansiktet så mye, for hun er en vakker kvinne jeg gjerne vil se - hvis det er tillatt å si."

Det var det tydeligvis ikke, og setningen ble fjernet. Damli fikk for øvrig terningkast fem av Dagbladet.

– Dette er anmelderiets ekstremsport og det publiseres fortløpende. Raskt og hurtig. Og akkurat i dette tilfellet her så ble redigeringen gjort i ettertid. Dette var rett og slett bare ren redigering, ikke noe mer enn det, sier Dagbladets kulturredaktør.