Denne helgen har stormen Ciara truffet Storbritannia.

Det er samme lavtrykk som merkes godt, særlig langs kysten i Norge.

For et SAS-fly på vei fra Oslo til Manchester, skapte vinden problemer.

– Flyet var over Manchester, og forsøkte å lande to ganger, men sidevinden ble vurdert som for sterk, sier pressekontakt Kristian de Place Gamborg Hansen i SAS til TV 2.

Det ble av sikkerhetsmessige hensyn derfor vurdert at flyet måtte returnere til Oslo.

– Det er mye vind i hele området, og derfor var det ikke noe poeng å finne andre flyplasser i nærheten, sier Hansen.

Flyet har mer enn nok drivstoff til å klare turen tilbake til Oslo, opplyser Hansen.