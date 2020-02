Med startnummer 64, i sitt første verdenscuprenn siden desember, gikk Finn-Hågen Krogh seg opp til en 7.plass på fellesstarten i Falun.

Ikke et resultat han vanligvis ville vært ekstatisk over, men konteksten gjorde at 29-åringen gikk rundt med et stort smil om munnen i intervjusonen etterpå.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg synes det var et godt løp. Jeg visste at det ikke var mulig å kjempe om seieren i dag, i og med at jeg startet så langt bak. Totalt sett tror jeg at jeg får ut det jeg kan i dag. Hadde jeg startet helt der fremme, så tror jeg at jeg kunne ha vært med helt inn. Det føltes sånn. Jeg tar med meg en topp ti-plassering i dag og ser på det som et kjempestort skritt i riktig retning, sier han til TV 2.

– Jeg har gjort jobben min

Prestasjonen i Falun, og ikke minst NM-gullet på Konnerud forrige helg, gjør at Krogh plutselig er en kandidat til å ta en av de ti plassene på det norske laget til neste ukes Ski Tour.

– Det er mange gode i Norge, så uttaket er vanskelig. Jeg føler at jeg har gjort jobben min og gått mange gode skirenn etter nyttår, så jeg føler det ikke er så mye mer jeg kunne ha gjort. Så får vi håpe det er bra nok til å bli tatt ut, sier han.

– Føler du at du er god nok?

– Ja, jeg gjør det. Absolutt. Formen er der den skal være, så jeg føler jeg har noe i Touren å gjøre.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum likte det han så.

– Han gjør et kjempeløp, fra et vanskelig startnummer i en løype som det her. Han ville profitere på at vi satt litt fart i front, snakket vi om i går, slik at feltet ville strekke seg ut litt. Da ville han ha mulighet til å passere. Så jeg er veldig fornøyd med det han leverer. Det er gøy å se han i vater igjen på slike distanser.



– Gjorde godt for hodet

– Var det noen som gikk seg inn eller ut av Ski Tour-laget i dag?

– Vi har noen aktuelle på start, og vi har noen aktuelle som ikke var på start. Vi får ta en prat nå og lande det ganske snart. Det må vi jo! sier Myrh Nossum.

Kroghs sterke form gjør han til en åpenbar kandidat til laget som blit tatt ut mandag.

Hvorfor han plutselig opplevere fremgang igjen, er han imidlertid ikke sikker på.

– Jeg har egentlig ikke noe godt svar på det. Jeg har trent godt i hele år, og jeg skjønte egentlig ikke hvorfor det ikke fungerte før jul. Jeg ble litt frustrert, så jeg valgte å ta en god juleferie og slappe av. Trene godt, men ikke tenke for mye på ski. Det tror jeg gjorde godt for hodet, og man må ha med seg hodet for å kunne prestere på høyt nivå, forteller han.