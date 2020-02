Bolsjunov spurtslo Røthe på fellesstarten

Med to runder igjen bestemte Simen Hegstad Krüger seg for å prøve et rykk. Den olympiske mesteren skaffet seg en liten luke, men både Bolsjunov, Røthe og Holund klarte å henge med. Allerede i den neste motbakken, der Bolsjunov stakk av med maks antall bonuspoeng, hadde flere løpere hengt seg på i tetgruppen.

På den siste runden utviklet det seg til å bli en ren landskamp mellom Norge og Russland. Bolsjunov bestemte seg for å kjøre hardt, men Røthe lot seg ikke knekke. Et fall gjorde dessverre at Krüger mistet sine muligheter til å være med i kampen om pallplassene.

Det sto til slutt mellom Røhte og Bolsjunov, men på oppløpet ble russeren for sterk.

Bolsjunov fortsetter dermed å øke ned til Johannes Høsflot Klæbo i sammendraget i verdenscupen. Klæbo måtte stå over helgens renn i Falun etter et brudd i fingeren og er nå over 400 poeng bak Bolsjunov i verdenscupen.