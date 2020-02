Siden onsdag har Cruiseskipet World Dream ligget til kai ved Kai Tak-terminalen i Hongkong, etter at tre tidligere passasjerer viste seg å være smittet av Korona-viruset.

Viruset har så langt krevd over 800 liv i Kina.

En talsmann for helsemyndighetene i Hongkong opplyser at alle de 1800 som jobber på skipet er testet og friskmeldt, og at både de og passasjerene derfor får gå i land.

Flere skip i karantene

Også et annet skip ligger i karantene. Cruiseskipet Diamond Princess ligger ankret fast utenfor Yokohama i Japan.

CNN melder så mange som 61 personer om bord på Diamond Princess har blitt smittet.

– Det er en forferdelig situasjon for de fleste passasjerene. Å sitte fast her og være forvist til lugarene. Vi får ikke forlate rommene, sa en av de virusfaste, britiske David Abel tidligere denne uken.

På Facebook har han sendt flere nyhetsoppdateringer direkte fra skipet, ofte med glimt i øyet.

Ber om banan

Videoene har gått viralt, og briten er blitt intervjuet av medier over hele verden om sitt ufrivillige isolat.

– Jeg vet at romservice også får disse beskjedene. Kan noen av dem bare gi meg en banan om dagen? Det er alt jeg ønsker meg. Og om kapteinen hører dette: du trenger ikke engasjere deg i bananen. Men det hadde vært riktig godt å skylle den ned med et glass whisky, sier han i en av videoene.

Et par dager inn i karantenen later briten til å være ved godt mot, til tross for at det luksuriøse cruiseskipet er blitt forvandlet til et «flytende fengsel». Abel har spøkt med at han nå har fått to uker ekstra ferie – og har uttrykt håp om å være hjemme til jul.