Natt til søndag er riksvei 7 Hardangervidda stengt for personbiler og kun åpen for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. Dette er en av veiene som kan bli stengt på kort varsel, varsler Veitrafikksentralen , som innførte kolonnekjøringen klokka 2.21 på grunn av ruskeværet.

Også E134 over Haukelifjell har pålagt kolonnekjøring fra klokka 3 natt til søndag på grunn av uværet, og riksvei 13 Vikafjellet er stengt inntil videre på grunn av værforholdene. Der vil det ikke bli gjort en ny vurdering før søndag formiddag klokka 10.

Klokka 3.20 fikk politiet i Bergen inn melding om at en stor gran har veltet i Hausdalsvegen, og de opplyser at entreprenør er på vei for å fjerne treet fra veien.

Politiet i Sørvest advarer klokka 3.48 trafikanter om at vind fra ugunstig retning gjør at Karmsund bru til Karmøy er utsatt. Trafikanter bes vise aktsomhet.

