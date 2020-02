Røyken av popcorn ligger tung i lufta inne i statsministerens residens på et høydedrag i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba.

For popcorn, poppet på grill innendørs, og en tradisjonell etiopisk kaffeseremoni hører selvsagt med når Nobels fredsprisvinner og Etiopias statsminister Abiy Ahmed tar imot Norges statsminister.

Overtale flest mulig

Det er ikke dagligdags at vestlige ledere er tilstede ved toppmøtene i Den Afrikanske Unionen, men i år er det annerledes.

Sikkerhetsrådet Et overnasjonalt organ i FN som kan vedta bindene beslutninger for alle FNs 193 medlemsland.



Sikkerhetsrådets oppgave er å ivareta internasjonal fred og sikkerhet, og rådet kan beordre bruk av militærmakt.



Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer, hvor fem er faste og har vetorett.



De fem faste medlemmene er: USA, Russland, Storbritannia, Kina og Frankrike. De resterende ti plassene er for valgte medlemmer.



Disse statene sitter to år av gangen.



Nå slåss tre land om den ledige plassen i FNs sikkerhetsråd; Irland, Canada og Norge.



Avstemmingen er hemmelig, og skjer blant alle FNs 193 medlemsland under FNs generalforsamling i juni.

For Norge – og Erna Solberg – har et klart mål; å overtale flest mulig av statslederne som er til stede til å stemme for Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd.

– Hva har Norge i FNs sikkerhets råd å gjøre?

– Det er en forpliktelse for land som står for at verden må styres med lov og orden – også internasjonalt, å sikre at ikke den som har mest makt og sterkest økonomi og militærmakt er den som bestemmer, da er det også en forpliktelse å sitte i sikkerhetsrådet, sier Solberg til TV2.

– Og så er det jo slik at for Norge er det med på å sikre små lands interesser, slik som Norge som trenger et sterkt internasjonalt regelverk, legger hun til.

Sjarmøren Trudeau

Problemet er bare at akkurat den samme planen har den kanadiske statsministeren Justin Trudeau.

Til applaus hopper han opp på scenen, under frokostmøtet som blir arrangert for kvinnelige afrikanske ledere.

Trudeau høster kraftig applaus – det blir tatt selfies – og klarer helt tydelig å sjarmere forsamlingen.

Norges «hemmelige våpen»

Men Norge og Erna har et ess i ermet.

Norge har nemlig fått laget en utstilling som viser hvordan Norge var helt i front i den internasjonale kampen mot raseskillepolitikken i Sør-Afrika, og fått den strategisk plassert foran hovedkvarteret til Den afrikanske union, AU.

På fotografier i svart-hvitt ser man norske demonstrasjonstog mot Apartheid, og hele historien om Norges langvarige støtte til ANC blir brettet ut i lyd og videoer.

En som definitivt er overbevist er Sør-Afrikas sports- og kulturminister Nkosinathi Emmanuel «Nathi» Mthethwa, som ikke kan rose Norge nok for innsatsen.

HELG: Statsminister Erna Solberg har brukt helgen på å sanke stemmer i Etiopia for en nrosk plass i FNs sikkerhetsråd. Foto: Aage Aune / TV 2

– Norges støtte var ikke bare betydelig, sier «Nathi», det var selve kjernen i det som rystet. Apartheid.

– Kommer Sør-Afrika til å støtte Norges kandidatur til sikkerhetsrådet?

– Norge fortjener å bli gitt den sjansen. Nettopp fordi vi vet hva Norge står for; Norge står for sosial utvikling, Norge står for en human og rettferdig verden og derfor – på toppen av FN – trenger vi land som Norge.

Popcorn og kaffe

I likhet med Solberg har også Trudeau vært på kaffe og popcorn med den etiopiske statsministeren.

Adiy Ahmed er litt mer kryptisk i sitt svar på om han vil støtte Norges kandidatur.

– Jeg må diskutere det med teamet mitt. Det kan være grønt lys for det, for Norge er en svært god venn av Etiopia. Jeg håper å se Norge som et medlem av sikkerhetsrådet, det vil være bra for Norge og bra for Afrika. Vi diskuterer det, og det er mulig vi får det endelige svaret i morgen, sier Ahmed.