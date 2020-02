Filip Ingebrigtsen klarte ikke å følge opp seieren innendørs på 1500-meteren i Düsseldorf tirsdag.

Lørdag ble det en skuffende 7. plass på en engelsk mil innendørs i New York lørdag.

Ingebrigtsen måtte styre farten tidlig i løpet, og hadde ikke mye å stille opp med på sisterunden. Tiden var likevel ikke den verste. 3,56,99 er norsk rekord på distansen innendørs.

Ingebrigtsen har 3.49,60 som personlig beste på distansen, som også er norsk rekord.

Chris O'Hare vant løpet med tiden 3,55,61.

Tenkte på potensiell Gjert-straff underveis

Filip Ingebrigtsen var ikke spesielt fornøyd etter løpet.

– Det kunne vært veldig mye bedre for jeg vet jeg er veldig god form. Men jeg var ikke tung i kroppen, men når jeg skulle dra på så fikk jeg krampetendenser. Det kan være restitusjon eller at jeg er dehydrert. Jeg tror ikke nødvendigvis det er på grunn av at jeg kommer fra høyden. Vi har ikke kontroll på alle faktorene. Det er litt surt, men det var veldig gøy å springe her, og vi kommer definitivt tilbake, sier Ingebrigtsen til TV 2. Han slet med å glede seg over den norske innendørsrekorden.

– Den norske rekorden måtte forbedres, og det er ikke så mange muligheter man får til å løpe en engelsk mil innendørs. Den måtte under fire minutter. Det er helt greit, det er så dårlig jeg klarer å springe føler jeg. Det kan bli mye bedre enn dette.

På forhånd hadde pappa og trener Gjert Ingebrigtsen truet med at sønnen måtte ta båten hjem over Atlanteren hvis han ikke kom seg under fire minutter.

– Jeg hadde det litt i bakhodet på de siste rundene da det virkelig begynte å bli tungt. Dette kan bli en veldig lang vei hjem. Man hører ham uansett hvor du er i verden. Han er som en liten djevel som sitter på skulderen og snakker til deg, sier Filip til TV 2.

– Han har krampe i begge beina

Pappa Gjert også var bare sånn mellomfornøyd etter løpet.

– Det er klart at det er gambling å holde på med det her greiene. Han hadde ikke lyst til å legge seg bak i den farten der. Det ser litt teit ut. Da ville han heller legge seg fremme og taue. Men han stivner. Han har krampe i begge beina. Det var ikke sjanse.

– Jeg synes han holder flyten bra til å ha krampe i begge beina. Det er nok både høyden og en lang reise. Men det er en fin erfaring å ha med seg, sier Gjert til TV 2.

– Det er en grei tid, men det kommer jo en haug med luringer forbi på slutten. Det var jo ikke det han hadde sett for seg. Men sånn er det. Når man reiser opp og møter opp, så skal man være konkurranseklar. Dette er på en måte ikke representativt, men han har ingenting å skjemme seg over.

26-åringen skal nå til Stockholm for å løpe før han returnerer til Norge for å bli far for første gang i begynnelsen av mars.