Marina Wedenberg oppholdt seg i Hellas da hun fredag for en uke siden fikk en telefon fra naboene hjemme på Geilo.

Wedenberg hadde leid ut huset sitt til en venninnegjeng. Ifølge henne selv opplyste ikke jentene at de er russ til våren. Wedenberg har drevet med utleie av boligen i ti år og har aldri før opplevd problemer.

Naboen fortalte henne at det var mellom 100 og 200 ungdommer i huset hennes.

– Jeg snakket med jentene, og de beklaget at det hadde gått over styr. Jeg sa at de kunne få bli gjennom helgen som avtalt mot at dette ikke skulle skje igjen og at de ryddet opp etter seg i huset, sier Wedenberg til TV 2.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

– Blod, spy og alkohol

Men da Wedenberg mandag denne uken kom hjem til huset sitt, møtte hun det hun beskriver som en svinesti.

– De hadde ikke låst dørene, og huset så ikke ut. Det var spy, alkohol, snusposer, blod og søppel over alt. Det er vanskelig å beskrive hva jeg følte, for du går gjennom hele spekteret av emosjoner, sier 57-åringen.

Hun forteller at hun ryddet og vasket i timevis og til slutt så seg nødt til å be om hjelp fra et vaskebyrå.

SØPPEL: Rester etter helgens festligheter var godt synlige i huset til Wedenberg.

Prislappen på den første vasken kom på 2700 kroner, forteller Wedenberg, og byrået har anslått at det vil koste 8000 kroner pluss moms å få renset møbler og inventar. I tillegg må hun trolig slipe ned gulvene sine.

– Dette har vært en heftig uke på alle mulige måter. Jeg har brukt timevis på å sitte i telefon med journalister, politiet, jentene og AirBnB, sier Wedenberg.

Hendelsen skjedde under bergensrussens årlige Geilo-tur, som gikk av stabelen forrige helg.

Der ble det rapportert om narkotikabruk, tyverier, bråk og slåssing, skriver BA.

Legger seg flat

Venninnegjengen sier til BA at de legger seg flat og beklager det som har skjedd. De ønsker ikke å kommentere saken utover det de har sagt til BA.

– Vi erstatter det vi må. Nå har vi i alle fall lært, og dette kommer aldri til å skje igjen. Det er absolutt ikke greit å forlate huset på den måten, og vi har full forståelse for at hun reagerer, sier en av 18-åringene til avisen.

Wedenberg bekrefter at hun har snakket med flere av dem, og at hun godtar unnskyldningen.

MÅ RENSES: Wedenberg sier at madrasser og puter i huset må renses etter at hun leide ut huset.

– Jeg har ikke noe ønske om å gjøre ting vanskelig for dem, men jeg har sagt til dem at jeg håper de lærer noe av dette.

Samtidig mener hun at samfunnet og foreldre har et ansvar for å lære ungdommer å ta ansvar for egne handlinger.

– For meg kommer dette til å ordne seg, men jeg mener dette er et samfunnsproblem dersom ungdommene ikke lærer seg empati og respekt for andre, sier hun.

Hun kommer ikke til å anmelde forholdet så lenge leietakerne betaler for vaskingen og det som ble ødelagt i huset hennes.