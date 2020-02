Hellas Verona-Juventus 2-1

Se de elleville jubelscenene i videovinduet øverst.

Serieleder Juventus så ut til å gå mot seier etter at Cristiano Ronaldo sendte dem opp i ledelsen etter 65 minutter.

Men så snudde Hellas Verona kampen og vant 2-1.

Verona snudde kampen

Det var den gamle Liverpool-floppen Fabio Borino som sto for utligningen. 28-åringen ble aldri noen hit på Anfield, og har slitt med å sette sitt preg på Serie A etter returen til Italia.

I januarvinduet ble angriperen solgt fra AC Milan til Hellas Verona, og her har han nå to mål på to kamper. Kvarteret før slutt dukket Borini opp og spolerte festen for Juventus og Ronaldo.

Og vertene ga seg ikke der. I det 83. minutt handset Leonardo Bonucci inne i egen målgård. Straffe til Verona. Det ekspederte Giampaolo Pazzini sikkert i mål.

Hellas Verona påførte dermed Juventus et bittert tap.

Ronaldo scoret i tiende kamp på rad

Så lenge Cristiano Ronaldo er på banen, scorer han. Etter 65 minutter satte portugiseren fart på egen halvdel, spilte en lynkjapp vegg med Rodrigo Betancur før han plasserte ballen i hjørnet bak Veronas målvakt.

Et vakkert mål, og Ronaldos 20. seriemål på 20 seriekamper. Superstjernen, som fylte 35 år på onsdag, fikk en noe tung start på sesongen i Juventus, men har for alvor funnet formen.

Veteranen har nå scoret i ti ligakamper på rad for Den gamle dame.

Han troner likevel ikke øverst på toppscorerlisten i Serie A. Lazios Ciro Immobile har hatt en fantomsesong og topper listen med 25 nettkjenninger.

Med tapet åpner Juventus opp for mer press fra forfølgerne på tabellen. Den regjerende mesteren topper tabellen henholdsvis tre og fire poeng foran Inter og Lazio, men har én kamp mer spilt.

Hellas Verona tar på sin side steget opp på en imponerende 6. plass.