Direktør Per-Tore Støen i Trondheim Eiendom, som har driftsansvaret for skolebyggene, sier til avisa at selskapet har fått rapportert om en oppblomstring av skadedyret det siste året, men at det er snakk om svært små mengder og enkeltobservasjoner.

Han sier at selskapet har kontroll over situasjonen og samarbeider med et eksternt firma om problemet. Støen oppfordrer likevel foreldre til å passe litt ekstra på.

– De ikke farlige, men det er om å gjøre å ikke få dem med seg hjem.

