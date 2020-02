Bor du på Vestlandet, har du kanskje allerede merket at vinden har begynt å ule rundt husveggene.

I Storbritannia forbereder man seg på stormen Ciara, som skal være den verste stormen som treffer landet på syv år.

Livsfarlig

Det britiske meteorologiske instituttet har blant annet sendt ut varsel om at stormen kan være livsfarlig.

Når det stormer så intenst ved de britiske øyer, merkes det også godt ved vestlandskysten vår.

– Vi ser kraftige lavtrykk rett vest av de britiske øyer, som er på vei mot Nordsjøen lørdag kveld. Det første uværet er ventet natt til søndag og treffer da vestlandskysten med vind som i alle fall kommer opp i liten storm, kanskje opp i full storm nord for Sognefjorden, sier vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo til TV 2.

100 millimeter på et døgn

Men det er ikke bare kraftig vind vestlendingene får servert. De får også store nedbørmengder oppå det hele.

– Det kan komme opp i 100 millimeter nedbør i løpet av 24 timer. Det er ganske så uvanlig i februar, selv på Vestlandet, sier Hansen.

Meteorologen sier at det omtrent er farevarsel for det meste denne søndagen. Meteorologisk institutt opplyser at de vurderer om de må øke farenivået til rødt på Vestlandet.

Søndag morgen får Vestlandet en liten pustepause, før neste system bygger seg opp allerede tidlig søndag formiddag.

Natt til søndag er det venta sørleg kortvarig full storm på kysten av #Vestland fylke pic.twitter.com/ZTxTtlqaX8 — Meteorologene (@Meteorologene) February 8, 2020

– Det blir en særdeles våt og vindfull dag på Vestlandet. Hold deg inne dersom du absolutt ikke må ut denne dagen, sier meteorologen.

Kansellerer avganger

Uværet i vest vil også prege Østlandet søndag, som vil få regn og vind opp i kuling styrke.

Det dårlige været har ført til at Color Line har kansellert flere avganger mellom Norge og Danmark søndag.

– Det ser ut til at det vil regne stort sett hele søndagen på Østlandet, men mest nedbør vil nok Rogaland og vest i Agder få – da det her kan komme opp mot 100 millimeter på en dag, sier meteorologen.

Natt til søndag og søndag morgen ventes det nedbør i form av frysende regn i nordlige deler av #Nordland, #Troms og #VestFinnmark. Nedbøren starter i sør og brer seg nordover i løpet av natten og morgenen. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/AMwR7cJnPF — Meteorologene (@Meteorologene) February 8, 2020

Også veitrafikksentralen melder at uværet skaper utfordringer i fjellet. Fra lørdag kveld og utpå søndagen kan kraftig vind og mye nedbør fører til kolonnekjøring og stengte fjelloverganger. Veitrafikksentralen oppfordrer reisende å sjekke vær- og trafikkmeldinger før reisen.

Astronomisk tidevann

Mens Vestlandet får det heftigste været søndag, blir det bedre vær jo lenger nord man kommer.

Meteorologen mener det er muligheter for noe nedbør på Sunnmøre søndag, mens i Møre og Romsdal og Trøndelag og oppover i Nord-Norge blir det bedre vær jo lenger oppover vårt langstrakte land vi kommer.