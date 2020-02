Hotelldirektør Claus Petersen ved Scandic Fornebu sier til nettavisa at flere grupper har kansellert sine bestillinger.

– Fire av seks grupper har nå avbestilt med viruset som forklaring, sier han.

Innovasjon Norge opplyser at de har snakket med flere bedrifter som har fått avbestillinger grunnet utreiseforbud i Kina og virusfrykt, men at det økonomiske tapet foreløpig ikke er så stort.

Hvis det kinesiske utreiseforbudet fortsetter, advarer organisasjonen imidlertid om at det kan få konsekvenser for norske reiselivsbedrifter.

– Hvis dette fortsetter slik at det går utover sommertrafikken, så er det en del bedrifter, som for eksempel hoteller og guider, som får lite å gjøre, sier Ingunn Sakshaug, som er markedsspesialist for Asia og nye markeder i Innovasjon Norge, til E24.

