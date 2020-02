Se verdenscup hopp på TV 2 og Sumo søndag fra klokken 14.25!

Maren Lundby var skuffet etter andreplassen i Hinzenbach lørdag.

– Jeg skulle helst vært på toppen. Jeg kjenner at hoppingen ikke er helt bra. Det sier litt om hvor bra det kan bli hvis jeg treffer, det er jo egentlig bra å bli nummer to på en dag der det ikke stemmer helt, sier Lundby til TV 2.

Det har ikke vært full klaff for Norges hoppdronning etter nyttår. Én førsteplass, fem andreplasser, to tredjeplasser og to 5. plasser i verdenscupen har det blitt så langt. Som for de fleste ville vært veldig bra, men ikke for en Maren Lundby med høye forventninger til seg selv.

– Det er frustrerende når man ikke skjønner hva man skal gjøre for å få det bedre, sier 25-åringen.

Hun står med én verdenscupseier hittil i 2020. På samme tidspunkt i fjor hadde hun allerede sanket fem førsteplasser.

– Det er jo en nedgang, det har kanskje ikke flytt like godt som i fjor. Samtidig vet jeg ikke om jeg kan regne med at det flyter så godt hele tiden. Jeg kan ikke se meg tilbake, bare se fremover, sier Lundby.

Nekter å skylde på storbakke-kampen

Det har stormet litt rundt Toten-jenta den siste tiden. Hun har kjempet for at også de kvinnelige hopperne skal få hoppe i storbakken under VM i Oberstdorf neste år, og denne uka fikk hun og resten av hoppsirkuset tommel opp fra FIS.

Lundby har hastet rundt fra møte med politikere, til intervjuer med journalister, til verdenscuprenn rundt om i Europa. Men hun nekter for at det er grunnen til at hun ikke har full klaff i hoppbakken om dagen.

– Det blir for dumt å skylde på det. Variasjon i hoppingen har jeg gjennom sesongen, sommer og vinter. Jeg må bare finne ut hva som er feilen, finner jeg ut av det så er det kjempeenkelt, sier hun.

– Heier på Almaas

Verdenscuphelgen i Hinzenbach er ikke over, Lundby har fortsatt mulighet til å ta revansj på suverene Chiara Höelzl søndag. 25-åringen avslører at lørdagskvelden skal brukes til å se litt på video og til å være sosial med lagvenninnene.

– Jeg er ikke glad i å sitte alene, så vi finner på noe sammen og får hverandre i godt humør igjen, sier Lundby.

– Vi pleier å samles foran TV-en og se hopprennet til gutta. Eller så er det alltid noe fotball. Vi spiller kort også ser vi på serier. For tiden følger jeg bra med på 71 grader nord.

– Hvem heier du på der?

– Jeg syns jo Jon Almaas er veldig artig, så jeg må nok holde en knapp på han, smiler Lundby.