For mål var det nok av i kampen, som alltid når Borussia Dortmund spiller fotballkamper. Leverkusen tok ledelsen ved Kevin Volland, men så snudde Dortmund-kampen. Først stanget kaptein Mats Hummels inn 1-1, så tok leiesoldat Emre Can og banket inn 2-1 fra langt hold i Bundesliga-debuten for de gule.

Like før pause utlignet Volland med sitt andre mål for dagen.

Jadon Sancho trodde han hadde sendt Dortmund opp i ledelsen da han kronet et vakkert angrep etter 52 minutter, men dommer ble gjort oppmerksom på en trøyeholding tidligere i angrepet og annullerte målet etter å ha sett TV-bildene på nytt.

Sjumåls-thriller

Men etter 64 minutter satt den for gjestene. Denne gangen spilte også Braut Haaland en rolle i angrepet. Nordmannen fikk ballen høyt oppe i banen og slo en forløsende pasning til Achraf Hakimi. Real Madrid-leiesoldaten kombinerte nydelig med Sancho før han tredde igjennom Raphaël Guerreiro som la ballen i hjørnet. 3-2 til Borussia Dortmund.

Ti minutter før slutt var lagene igjen like langt. Innbytter Leon Bailey bredsidet inn 3-3 for hjemmelaget.

Og bare minuttet senere var kampen snudd. Kaptein Lars Bender stanget inn 4-3, som også ble sluttresultatet. Dermed blir Dortmund stående på 3. plass med 39 poeng. Bayer Leverkusen er nå bare to poeng bak Braut Haaland & co. Bayern München leder serien med 42 poeng og én kamp mindre spilt.

Pipekonsert mot Braut Haaland

Erling Braut Haaland var ivrig oppe på topp, i overkant ivrig ved én anledning hvor han ga Sven Bender en kraftig dytt idet tyskeren forsøkte å skjerme en ball inn til målvakten sin.

Bender gikk i bakken og Braut Haaland fikk en reprimande av dommeren og en øredøvende pipekonsert fra et lite imponert hjemmepublikum på BayArena.

Tenåringen fikk seg også en luftetur da han ble regelrett grisetaklet av nettopp Bender etter 72 minutter. Dommer så imidlertid en annen vei og lot spillet gå videre.

Jærbuen er for ordens skyld fremdeles nummer to på toppscorerlisten i østerriksk Bundesliga. Braut Haaland noterte seg for 16 nettkjenninger på 13 ligakamper i Østerrike før han ble solgt til Dortmund.

Tenåringen er også på 2. plass på toppscorerlisten i Champions League. Åtte mål er to bak Robert Lewandowski, men her kan det bli flere mål for Braut Haaland. Dortmund møter Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen av turneringen.