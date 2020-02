I utgangspunktet skulle herrene gå 30 kilometer og kvinnene 15 kilometer i Falun søndag.

Snømangelen gjorde imidlertid at FIS og arrangøren besluttet å korte ned distansene. Herrene skal nå bare gå 15 kilometer, og kvinnene bare 10.

At kvinnene ikke får gå 15 kilometer, når herrene får lov til å gå den samme distansen, har fått flere til å reagere.

– Absurd

Mest kritisk er den svenske tidligere skiløperen Maria Rydqvist.

– Det er tydeligvis en gyllen regel at herrene må gå lengre enn kvinnene, selv om det går på bekostning av at kvinnene må vike fra sitt opprinnelige program. I dette tilfellet er det helt absurd, er Rydqvist sitert på hos Expressen.

Evelina Settlin, som røk ut i prologen lørdag, er sitert på at det føles som «det skal være forskjell bare for forskjellens skyld», til samme avis.

– Det er bare å sende oss ut på lengre distanser

Flere av de norske løperne ser heller ikke noe i veien for at kvinnene kunne gått 15 kilometer på søndag, uten at de var like kritiske som svenskene.

– Det hadde jo vært gøy å kunne gå 15 kilometer på søndag når guttene skal det. Samtidig er det jo likt for begge parter når distansene kuttes ned - på en måte er det kanskje greit med tanke på at vi går inn i Ski Tour neste uke med mange skirenn på kort tid. Men det hadde jo ikke vært noe i veien for at vi kunne gå 15 kilometer her, når det var den opprinnelige planen og guttene skal det, sier Therese Johaug til TV 2.

– Hva tror du er grunnen til at begge kjønnene ikke kan gå samme distanse?

– Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål.

Ane Appelkvist Stenseth har ikke sterke meninger om den spesifikke beslutningen i Falun, men har reflektert over det prinsipielle spørsmålet.

– Jenter kan gå like langt som guttene. Vi klarer det. Vi trener like mye som dem. Om vi bruker et par minutter mer, så tåler vi det. Vi er sterke vi også. Så det er bare å sende oss ut på lengre distanser, så får dere se at vi klarer oss bra, vi også, sier hun.

FIS har ikke respondert på TV 2s henvendelse for tilsvar lørdag ettermiddag