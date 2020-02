Når den står ferdig, vil Dara Sakor International Airport ha den lengste rullebanen i Kambodsja, skriver New York Times.

Banen vil også ha en type snuplass som foretrekkes av jagerflypiloter.

Like i nærheten, midt i et øde område i Kambodsja, bygges det ut en havn som vil være dyp nok til å ha plass til store, marine skip.

Det kinesiske selskapet som står for utbyggingen, hevder at flyplassen og havnen skal brukes av sivile.

Men det enorme omfanget av prosjektet, gjør at flere internasjonale medier nå spekulerer i om området egentlig skal brukes som militærbase for Kina.

Avtalen det kinesiske selskapet har inngått om Dara Sakor-området, sikrer dem 20 prosent av Kambodsjas kystlinje i 99 år.

Mener flere ting skurrer

Samtidig virker arbeidet med å utvikle turistnæringen i området å ha stoppet opp, og dette er grunnen til at militære analytikere nå følger nøye med på satellittbildene som viser utbyggingen av flyplassen, skriver det australske nyhetsnettstedet News.com.

De reagerer på flere ting. For det første er flere av flyplassens snuplasser for små for store, kommersielle fly. Men de passer godt for jagerfly.

Rullebanen på 3400 meter, er langt større enn det selv store passasjerfly trenger for å lande eller ta av.

Det bor dessuten ikke mange mennesker i området rundt, og det er heller ikke mye industri. Ifølge nyhetsnettstedet går de enorme dimensjonene på utbyggingen også langt utover behovet fra et hotellkompleks i området.

VEKKER OPPSIKT: Den lange rullebanen på Dara Sakor flyplassen i Kambodsja. Foto: Copernicus Open Access Hub

Bekymrer amerikanske myndigheter

– Hvorfor skulle kineserne dukke opp midt i en jungel for å bygge å bygge en rullebane? Dette vil gi Kina mulighet til å sende sin flystyrke gjennom området, og det endrer hele spillet, sier statsviter Sophal Ear ved Occidental College, til New York Times.

Også amerikanske myndigheter er bekymret, ifølge avisen.

– Vi er bekymret for at rullebanen og havnefasilitetene bygges i et omfang som vil gjøre dem nyttige for militære formål og som overgår behovet for nåværende og fremtidig infrastruktur for kommersielle formål, sier oberst Dave Eastburn, en talsperson for Pentagon.

Eastburn påpeker at dersom myndighetene i Kambodsja inviterer til fremmed militær tilstedeværelse i landet, så vil dette «forstyrre fred og stabilitet i Sørøst-Asia».