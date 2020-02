Lysbakken om SV-krisen: – Tar kritikken på alvor

SV-topp Sheida Sangtarash sa torsdag til TV 2 at stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) har drapstruet et nært familiemedlem.

Han ble suspendert i flere måneder, beklager og sier språkforstyrrelser etter hjerneslag er bakgrunnen for hendelsen.

– Dette er en sak som partisekretæren allerede har uttalt seg om til TV 2. Jeg står fullt og helt bak det han har sagt. Jeg tenker at det ikke er naturlig at jeg går inn i detaljene i saken. Det skal jeg gjøre i møte med dem det gjelder, sier SV-lederen.

I åtte måneder har varslingssaken skapt dype sår i SV.

Uenigheten mellom de to fremtredende SV-politikerne har vært svært vanskelig for partiet å håndtere. SV sier de formelt er ferdig med behandlingen av saken, som endte med at Nicholas Wilkinson ble suspendert. Den suspensjonen ble avsluttet forrige uke.

Mandag ble sentralstyret i partiet orientert om den svært betente konflikten.

Lysbakken var en av de første som snakket med partene. Det gjorde han i juni, men først i slutten av september konkluderte partiet.

– Hvorfor ble det ikke opprettet varslingssak tidligere?

– Det er en sak som har vært kommentert av partisekretæren, som jeg står fullt og helt bak. Den kritikken som kommer tar vi på alvor, men nettopp fordi jeg tar den på alvor, så mener jeg det er ryddigst å gå i diskusjon med de menneskene som er berørt.

Sheida Shangtarash har rettet kraftig kritikk mot partiledelsens håndtering.

– I et halvt år var jeg en stortingsrepresentant preget av denne saken, uten at det ble gjort nødvendige tiltak for at jeg skulle oppleve et trygt arbeidsmiljø. Til slutt ble jeg sykemeldt i november og kunne ikke ivareta noen av mine verv verken i partiet eller som folkevalgt, sa hun torsdag.

KRITISK TIL SV: Sheida Sangtarash har vært meget kritisk til SVs håndtering av saken.

– Felles ansvar

Partisekretær Audun Herning har erkjent at partiet burde satt i gang en formell prosess tidligere.

– Det er en av de tingene vi ser at vi burde gjort tidligere, sa han til TV 2 torsdag.

SV-leder Lysbakken sier det er viktig at partiet går igjennom håndteringen.

– Som jeg har sagt, så har detaljene i denne saken vært kommentert. Det er en sak hvor det er viktig at vi går igjennom og tar kritikk på alvor, men det er og en sak av et slikt karakter, at det er ryddigst at jeg gjør det i møte med de menneskene det gjelder og ikke går inn i detaljene på TV.