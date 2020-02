Se video av spurten i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Det ble en norsk jubeldag i Falun.

Pål Golberg vant sprinten foran Erik Valnes. Det var Golbergs første verdenscupseier på tre år og tre måneder.

– Det er veldig spesielt. For en som ikke opplever det altfor ofte, så er det utrolig befriende. Det er mange timer som er lagt ned for denne følelsen, sier Golberg til TV 2.

– Det har vært mange skjær i sjøen for min del, men nå er det verdt strevet. Det har vært øyeblikk hvor jeg har tenkt at det sikkert er bedre ting å drive med.

Golbergs sprintseier kom kun helgen etter at han vant 30-kilometeren i NM. Da var faren oppløst i tårer i etterkant. Golberg innrømmer at han også selv blir rørt.

– Jeg blir litt rørt. Min far var heldigvis over alle hauger da jeg kom i mål her. Jeg tror det var like greit.

Den store favoritten Aleksandr Bolsjunov gikk ut i et vanvittig tempo på den klassiske sprinten, men de norske klamret seg fast og tok etter hvert innpå den russiske bjørnen.

I siste bakke smatt begge to forbi, og på oppløpet var Golberg sterkest.

Både Golberg og Valnes var nær ved å ryke i semifinalen, men kjempet seg videre på tid.

Håvard Solås Taugbøl endte på en 5. plass i finalen.

Johannes Høsflot Klæbo deltok ikke på grunn av en skade i fingeren.