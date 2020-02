Det var umulig å skille Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Sophie Caldwell i semifinalen. Dermed ble det hele sju kvinner i finalen i sprinten i Falun.

Det gikk verst utover Maiken Caspersen Falla, som måtte starte bak de andre, ettersom hun hadde dårligst tid i semifinalen.

– Det var veldig rart

Hun måtte derfor bruke ekstra krefter for å komme seg opp til de andre.

Verken Falla eller Uhrenholdt Jacobsen kjempet om seieren. I stedet ble det hjemmeseier. Linn Svahn vant foran Natalja Neprjajeva og Jonna Sundling.

– I finalen ble det litt mørkt dessverre, sier Jacobsen til TV 2.

– Rart å være sju i finalen?

– Det var veldig rart. Kanskje rarest for Maiken som måtte starte i andreposisjon. Men det gikk jo fint det også. Jeg tror det ble en fair konkurranse og den beste vant, sier Jacobsen til TV 2.

Svahn: – Har det klikket for noen?

Vinner Linn Svahn var også forundret over opplegget i finalen.

– Det var spesielt. Jeg så Maiken sto bak meg og tenkte: I alle dager, har det klikket for noen? Hvorfor stiller hun seg bak? Så fikk jeg med meg at vi var sju i finalen og fikk en ekstra boost av at hun stilte seg bak meg, sier den lykkelige hjemmefavoritten til TV 2.

– Da tenkte jeg at hun tror jeg kommer til å gå fort i dag. Da var det bare å forvalte det og gå jævlig fort.

Maiken Caspersen Falla ville ikke svare på spørsmål om situasjonen til TV 2.

Johaug strålende fornøyd med egen innsats

Therese Johaug imponerte i sprinten i Falun og tok seg til en semifinale, men der sa det stopp.

Verdens beste kvinnelige langrennsløper hadde ikke sjanse til å henge på resten i sitt semifinale-heat og endte sist.

Men Johaug var likevel svært fornøyd etter løpet. Hun bedyrer at hun synes sprint blir artigere og artigere.

Dette var hennes første semifinale i et vanlig verdencuprenn, forteller hun TV 2.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er faktisk min første semifinale i et enkelt worldcuprenn. Jeg blir jo parkert i semifinalen, men er likevel godt fornøyd med å gå videre.

– Hva stemte?

– Jeg føler meg bra og klarer å gå bra og avslappet på ski. Heatet mitt gikk fort i semifinalen også. Da blir det ekstremt synlig at jeg blir langt baki der. Jeg har fortsatt mye å lære, men jeg er fornøyd med min egen utvikling, sier Johaug til TV 2.

Johaug tok seg videre på tid i kvartfinalen etter å havnet på 3. plass i sitt heat, foran sterke sprintere som Jessica Diggins og Ane Appelkvist Stenseth.