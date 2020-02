AUF i Trondheim vant fram – vil ha oljestopp før 2050

10-kroners medlemmer

På årsmøtet ble striden mellom AUFs medlemmer og «voksne» medlemmer av Trondheim Ap tonet ned.

Bakgrunnen for den tøffe striden er ungdomspartiets kampanje på videregående skoler i fjor, der mange elever ble vervet til et såkalt «introduksjonsmedlemskap» for ti kroner.

Ved fornyelse koster medlemskapet 50 kroner, mens prisen for å bli Ap-medlem er 300 for yrkesaktive og 150 for andre.

Belønningen for å ha vervet rekordmange 16-17-åringer til «introduksjonsmedlemskap», er at AUF har blitt større enn moderpartiet Ap i Trondheim. Og hadde en stor delegasjon på årsmøtet.

Saken ble foreløpig løst ved at den ikke ble behandlet, men oversendt til styret for videre behandling. AUF sa seg fornøyd med denne løsningen.