Saken oppdateres!

23-åringen leverte en gnistrende finaleomgang og kjørte seg helt inn i tetkampen i Chamonix. Etter en thriller av en avslutning endte nordmannen på en råsterk andreplass.

– Det er ganske ubeskrivelig. Helt sykt. Jeg er litt tom for ord. Det er helt vanvittig, sier Haugan til NRK.

– Det var litt uventet. Jeg har alltid hatt troen på at denne dagen skulle komme, men at det skulle skje allerede i dag kom som et lite sjokk. Jeg kjenner hjertet dunker helt vilt nå. Jeg er litt skjelven, sier Oppdal-karen.

Se superomgangen i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Dermed ble det en stor norsk dag i Frankrike, selv om Henrik Kristoffersen kjørte ut i den første omgangen.

Kun hjemmehåpet slo Haugan

Flere av de store kanonene falt som fluer, og da italienske Gross kjørte ut, var det klart at nordmannen havnet på pallen. Hjemmehåpet Clement Noel, som var nest sist ut i finalen, var den første som klarte å ta knekken på nordmannen.

Daniel Yule, som sto igjen sist på toppen, kjørte ut. Dermed kunne Timon Haugan juble for en overraskende andreplass. Adrian Pertl ble nummer tre.

Haugan, som tidligere sto med en tolvteplass fra Kitzbühel som karrierebeste, kjørte en god førsteomgang med et høyt startnummer og var på ellevteplass før finalen.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk til det jeg gjør på trening og at jeg klarte å holde roen i andreomgangen. Man trenger ikke gjøre noe ekstra. Det har jeg skjønt nå, sier trønderen, som kun var 21 hundredeler unna seieren.

Sterk laginnsats

Sebastian Foss-Solevåg lå på en sterk femteplass etter førsteomgang, men klarte ikke matche Haugan i finalen. Foss-Solevåg ble til slutt nummer seks, mens Jonathan Nordbotten ble nummer tolv.

Lucas Braathen var nummer 13 etter førsteomgang, men kjørte ut i finalen.