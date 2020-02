En person tilknyttet militæret i provinshovedstaden Nakhon Ratchasima i Thailand, skal ha drept minst 12 personer i sentrum av byen.

Det melder en rekke lokale medier, samt nyhetsbyrået AFP.

– Gjerningsmannen brukte automatgevær og skjøt uskyldige ofre, noe som resulterte i mange sårede og døde, sier en talsmann for politiet i byen ifølge NTB.

Enkelte medier skriver at mannen først skjøt og drepte flere ved en militærbase, før han reiste til sentrum av byen og skjøt rundt seg. Dette hendelsesforløpet er foreløpig ikke bekreftet, men mannen skal på et tidspunkt ha tatt seg inn i et kjøpesenter der det befant seg mange mennesker.

Nakhon Ratchasima ligger i den vestlige delen av delen Isan i Thailand, og er drøye 250 kilometer unna Bangkok.

Ifølge den engelske versjonen av avisen Khao Sod er mannen fremdeles på frifot.

Han skal også ha lagt ut bilder av seg selv på sosiale medier, der han på et av bildene skriver «Skal jeg overgi meg?».