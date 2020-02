– Vi har mistet vårt forbanna vett

James Carville var kanskje den viktigste strategen bak Bill Clintons vellykkede presidentkampanje fra 1992, der de vant over den sittende presidenten Georg H. W. Bush.

I et intervju med den amerikanske TV-stasjonen MSNBC er Carville tydelig på hva han tenker før det kommende presidentvalget.

– Verdens skjebne avhenger av at Demokratene tar seg samme og vinner i november. Vi må slå Trump. Så langt liker jeg ikke det jeg ser, sier Carville.

– Noen må ta seg sammen

Carville var godt fornøyd med Demokratenes mellomvalg i 2018 der partiet vant over Republikanerne.

RÅDGIVER: James Carville var en Bill Clintons nærmeste rådgivere da han var president. Her sammen med daværende førstedame Hillary Clinton. Foto: Joe Marquette

– Under mellomvalget snakket vi om alt det vi burde og det resulterte i at vi vant. Nå ser det ut som vi har gått fra vårt forbanna vett. Noen må ta seg sammen, sier en engasjert Carville.

– Hva mener du med det?

– I 2018 rekrutterte Demokratene noen sterke og kvalifiserte kandidater, men nå virker det som partiet blir distrahert. Vi har kandidater som bruker debattene til å snakke om åpne grenser og avkriminalisering av ulovlig innvandring. Når vi bruker tiden til å snakke om sånne ting så blir vi ikke et parti som vinner et nasjonalt valg, utdyper Carville.

Frykter Trump blir gjenvalgt

Toppdemokraten sier han er livredd for at president Donald Trump blir gjenvalgt, om ikke Demokratene skjerper seg kraftig og skifter fokus.

Carville sitt oppgjør med eget parti har nå gått viralt:

– Velgerfremmøtet i Iowa var lavere enn det vi forventet og det vi ønsket. Folk har trolig aldri vært så fornøyde nå som de er med Trump. Det er fryktelige nyheter. Og så greier vi ikke en gang å telle stemmer. Hva i helvete annet skal jeg tenke om dette, sier han til magasinet Vox.

Sanders og Buttigieg i ledelsen

Iowa-vinnerne Pete Buttigieg og Bernie Sanders fikk gjennomgå for å ikke ha det som trengs for å lede partiet til valgseier under Demokratenes TV-debatt fredag.

Buttigieg og Sanders, som står igjen som vinnere etter nominasjonsvalget i Iowa, ble midtpunktet i Demokratenes debatt fredag kveld i New Hampshire, fire dager før primærvalget i delstaten.

Statistisk sett har vinnerne av Iowa de siste årene endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat. 38 år gamle Buttigieg og 78-årige Sanders ble blant annet utfordret på om de er i stand til å stå imot president Donald Trump.

– Donald Trumps største mareritt er en kandidat som vil tiltrekke seg sentrumsvelgere. Jeg tror vi trenger noen som faktisk inkluderer folk i stedet for å ekskludere dem, sa senator Amy Klobuchar.