Den nigerianske spissen ble hentet fra Shanghai Shenhua på Deadline Day. Men når Solskjærs menn drar til Spania for å lade opp til den siste delen av sesongen, blir det uten Ighalo.

Dette fordi klubben ikke har fått garantier for at nigerianeren vil slippe inn igjen i Storbritannia etter returen fra Spania. Grunnen til det er at innreisereglene kan bli strengere for reisende som har vært i Kina i løpet av de siste 14 dagene. De mulige innstrammingene henger naturlig nok sammen med det mye omtalte korona-viruset.

30-åringen blir dermed nødt til å trene for seg selv i Manchester.

Ole Gunnar Solskjær bekrefter overfor klubbens hjemmeside at Ighalo må holde seg i England.

– Odion vil bli værende i Manchester, fordi han har ankommet fra Kina i løpet av de siste 14 dagene. Grunnet situasjonen i Kina er vi ikke sikre på om han ville sluppet inn igjen i England om han forlater landet nå, så han blir værende for å jobbe med en personlig trener, sier Solskjær.

– Selvfølgelig ville han gjerne bli med de andre spillerne og bli bedre kjent med dem, men vi kan ikke ta den risikoen, sier manageren.

Ighalo, som også har en fortid i Norge og Lyn, har spilt i Kina etter overgangen fra Watford i 2017.



Manchester Uniteds første kamp etter vinterpausen spilles mandag 17. februar borte mot Chelsea. Det blir en nøkkelkamp med tanke på den viktige fjerdeplassen. Etter 25 spilte kamper har Chelsea seks poeng mer enn Solskjærs menn.