Det melder VG lørdag formiddag.

– Det er snakk om vibrasjoner i motoren, så at flyet nå snur, det er en ren sikkerhetsprosedyre. Det er en udramatisk situasjon, sier pressekontakt Kristian de Place Gamborg Hansen i SAS til TV 2.

Flyet skal nå fly tilbake til Oslo, der passasjerene vil flyttes over til et nytt fly, før de setter kursen mot Lanzarote igjen.

Det er 144 passasjerer om bord.

– Flyet har sirklet over Skiens-området for å kvitte seg med drivstoff, slik at landingen skal gå enklere. Det er for at flyet skal bli lettere under landingen, sier Gamborg Hansen.