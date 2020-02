Selv om venstresiden har ledet klart på målingene lenge, er det svært jevnt i kampen om hvem folk tror vinner valget neste høst.

En måling Kantar har laget for TV 2 etter at Frp gikk ut av regjeringen, viser at 26,0 prosent tror Erna Solberg blir statsminister, mens 28,5 prosent tror Jonas Gahr Støre blir det. Hele 8,1 prosent tror det blir en annen enn de to som styrer landet eter neste valg.

Mest oppsiktsvekkende er det at hele 37,4 prosent av de spurte i målingen svarer «Vet ikke» på spørsmålet «Hvem tror du blir statsminister etter stortingsvalget i 2021?».

Så stor usikkerhet har ikke Kantar målt tidligere.

Knapp ledelse til Støre

Tar vi vekk de mange som denne gang er usikre og ser på de som har en mening om hvem de tror blir statsminister etter neste valg, er det knapp ledelse til Jonas Gahr Støre.

45,5 prosent svarer Jonas Gahr Støre, mens 41,7 svarer Erna Solberg. Hele 12,9 prosent av de spurte med mening svarer en annen en de to.

Blant de som svarer en annen enn de to er det Trygve Slagsvold Vedum som skårer høyest. 3,6 prosent av de som har en mening tror han blir statsminister etter neste stortingsvalg.

Solberg foran skjema

Sammenligner vi med tilsvarende tall for fire år siden var det 57,3 prosent som trodde Jonas Gahr Støre ville bli statsminster etter valget i 2017.

Det bare var 36,8 som trodde Erna Solberg ville vinne valget.

Det er dermed en høyere andel av de spurte som tror Solberg fortsetter nå, enn det var på samme tid foran forrige stortingsvalg.

Listhaug slår Jensen

Frp-nestleder Sylvi Listhaug slår sin egen partileder Siv Jensen. 1,6 prosent tror Listhaug blir statsminister, mens 0,9 prosent tror det blir Siv Jensen.

Bare 0,3 prosent tror det blir Ap-nestleder Hadia Tajik, mens det er 0,2 prosent som svarer Christian Tybring-Gjedde. Han slår dermed både Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arld Hareide, som sammen med Audun Lysbakken og en 1 prosent av de spurte som tror statsministeren heter Kjell Ingolf Ropstad.