Ekteparet Roar Larsen og Trude Tokle stakk av med gullmedaljen for sin arktiske sommergin under «Nordic Spirits Awards 2020» i København, men det får ikke kundene lov til å vite.

På grunn av et reklameforbud mot alkoholholdig drikke, kan ikke ekteparet fra Helgelandskysten omgå reklameforbudet ved å markedsføre andres positive omtale av eget produkt. Det får helsepolitisk talskvinne for det nylig avgåtte regjeringspartiet Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til å reagere.

– Det er helt uforståelig at norske gründere skal spennes ben under på denne måten. Det at man har klart å skape et så godt produkt at det vinner gullmedalje er en stor prestasjon og bør heies frem av Norge, ikke gjøre alt man kan for å skjule det, sier Gundersen.

– Føyer seg i rekken av merkelige saker

I januar bestemte Helsedirektoratet at Vinmonopolet ikke lenger får lov til kalle en ny flaske vin for en «nyhet». Det at de to gründerne ikke får lov til å skryte av prestasjonen har fått begeret til å renne over for partiet.

– Dette føyer seg i rekken av merkelige saker som Helsedirektoratet skal stoppe. Et annet eksempel man har sett den siste tiden er at man ikke har anledning til å vise at produkter i hyllen på Vinmonopolet er «nyheter», sier Gundersen.

– I flere aviser er det ofte anmeldelse av viner med både terningkast og bilder. Det er lov, men det er altså ikke lov for norske gründere å stolt vise frem at de har vunnet en prestisje. Dette må ryddes opp i, utdyper Gundersen.

Varsler spritkamp mot regjeringen

Nå varsler Frp at de vil gå til spritkamp mot regjeringen for å rydde opp i dagens regelverk.

– Jeg har sendt spørsmål til helseministeren om han er enig om at Vinmonopolet må få lov å merke produktene sine som «nyhet» og lurer på om helseministeren vil ta nødvendige grep for å gjøre det tillatt? Jeg forventer et godt svar på dette, og vil også følge opp denne saken der Myken Destilleri ikke får vise frem sin gullmedalje for et godt produkt, sier Gundersen.