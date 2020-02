Det var ved 05.30-tiden lørdag at nødetatene fikk melding om en trafikkulykke i Ulefoss i Nome kommune.

En bil skal ha kjørt på fylkesvei 36 fra Ulefoss da den havnet av veien, over et jorde og traff et autovern.

En person er sendt til sykehus med ambulanse, vedkommende beskrives som hardt skadd.

Saken oppdateres!