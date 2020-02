– Vi får håpe det stabiliserer seg på 10 minus og at det ikke kommer mer snø, sier John Anders Sara, leder for reinbeitedistrikt 16 i Karasjok og blant de hardest rammede, til NRK.

Det er ventet enda mer snø i mars og april, så det de krysser fingrene mest for er vind, så all snøen blåser vekk fra laven til reinsdyra.

I 1997 og 2000 var det også krevende forhold, noe som førte til massedød av rein i Finnmark.

Årets snømengde var ikke forutsett, så næringen har ikke forberedt seg.

– Dette kan bli den verste katastrofen i norsk reindrift, sier Sara.

– Dette har ikke skjedd før her hos oss. Det kom som et sjokk at det ble sånn, sier han.

Flere hundre reineiere er berørt. Det er spesielt krevende beiteforhold i Indre Finnmark, men hele regionen er rammet, og noen områder er begynt å gå tom for vinterbeite.

(©NTB)