Buttigieg og Sanders, som står igjen som vinnere etter nominasjonsvalget i Iowa, ble midtpunktet i Demokratenes debatt fredag kveld i New Hampshire, fire dager før primærvalget i delstaten.

Statistisk sett har vinnerne av Iowa de siste årene endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat. 38 år gamle Buttigieg og 78-årige Sanders ble blant annet utfordret på om de er i stand til å stå imot president Donald Trump.

– Donald Trumps største mareritt er en kandidat som vil tiltrekke seg sentrumsvelgere. Jeg tror vi trenger noen som faktisk inkluderer folk i stedet for å ekskludere dem, sa senator Amy Klobuchar.

Sosialist-stempel

Klobuchar mener at senator Sanders ikke er i stand til å tiltrekke seg velgere som befinner seg i midten, noe som er nødvendig for å vinne presidentvalget 3. november.

Også tidligere visepresident Joe Biden sådde tvil om Sanders' evne til å samle velgerne.

– Bernie har stemplet seg selv som en demokratisk sosialist. Jeg tror det er et stempel presidenten kommer til å sette på alle som støtter Bernie dersom han blir nominert, sa Biden i Demokratenes åttende TV-debatt hvor sju politikere deltok.

Biden utfordret også Buttigieg på om han hadde nok erfaring til å vinne valget mot Trump. Buttigieg har vært ordfører i to perioder i South Bend, en by med en befolkning på 100.000.

Nykommer

Klobuchar kritiserte også Buttigieg som skal ha sagt at han heller vil se på tegnefilmer enn å se på «den utmattende» riksrettsavstemningen på TV. Senatoren mener at en «kul nykommer» ikke er det USA trenger nå.

– Vi har allerede en nykommer i Det hvite hus, og se hvor vi er i dag, sa Klobuchar.

Klimaaktivist og milliardær Tom Steyer mener Buttigieg ikke appellerer til svarte og latinamerikanske velgere, noe han sier er nødvendig for å kunne slå Trump.

Eksordfører Buttigieg mener på sin side at erfaring fra Washington, som noen av hans rivaler har, ikke er det som er nødvendig, men at det er på tide med en ny politisk ledelse.

Sanders mener at måten å slå Trump på er å få sofavelgerne til urnene, å kunne ha politikk som appellerer til arbeiderklassen og ungdommer.

Erkjenner trøkk

Tidligere visepresident Biden erkjenner at han på sin side fikk et slag for baugen i nominasjonsvalget i Iowa og tror han også vil møte på problemer i neste valgrunde.

– Jeg fikk en trøkk, og jeg vil trolig få det her også, sa Biden.

Den tidligere visepresidenten sier at senator Sanders vant primærvalget i New Hampshire i 2016 over Hillary Clinton, så han sier at han derfor tror han kommer til å få seg «en trøkk» også der.

Biden fikk en kalddusj under nominasjonsvalget i Iowa. Han er nummer fire etter Buttigieg, Sanders og Elizabeth Warren. Primærvalget i New Hampshire er tirsdag.

Ifølge en måling som Wall Street Journal har utført, kommer Sanders til å trekke det lengste strået i New Hampshire. Deretter følger Buttigieg, Warren og Biden.

(©NTB)