For gaveposene de Oscar-nominerte skuespillerne får utdelt er av det kostbare slaget.

I løpet av de 18 årene posene har blitt delt ut er årets utgave den mest verdifulle, skriver Reuters.

Gaveposene deles ikke ut av Oscar-akademiet (Academy of Motion Picture Arts), men av firmaet Distinctive Assets.

– Dyreste noensinne

Den gis kun ut til de 20 Oscar-nominerte skuespillerne og de fem regissørene som er nominert får denne gaveposen utdelt.

– Det er den dyreste gaveposen vi noengang har gitt ut, sier Lash Fary i Distinctive Assets.

Her kan du lese om hvem som er nominert til Oscar.

I posene ligger det blant annet et gavekort på 12-dagers cruise til en verdi på over elleville 700.000 norske kroner. Noe som er av det mer kontroversielle slaget er et gavekort på en såkalt «ansiktsforyngelsesbehandling» med en prislapp på 186.000 kroner.

Totalt gjemmer det seg 80 ulike gaver i posen av ulik sort. Man finner for eksempel klær, en gullbelagt e-sigarett, solbriller, smykker og bøker for å nevne noe.

Ettertraktet

– Dette er en prisoverrekkelse for enestående prestasjoner de har gjort, og mange av skuespillerne som er nominert har et helt liv med store prestasjoner bak seg. Du er aldri for rik eller for kjent til å vokse fra takknemlighet, sier Fary.

Fary sier det er mange selskaper som vil bli assosiert med disse superkjendisene, og at dette er en mulighet for det.

– Dette handler om promotering og å knytte produkter fra ulike firmaer opp mot verdens fremste trendsettere, sier Fary til Reuters.

Hver enkelt gavepose blir levert direkte til hver enkelt nominert i forkant av prisutdelingen.